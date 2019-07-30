Во Владимировке сняли с воздуха, как Зея начала подтапливать село (видео)

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На Владимировку Благовещенского района начала наступление Зея. Несколько участков вдоль нее уже подтоплены.

Около 12 часов дня 30 июля сотрудники пожарной части № 41 села Усть-Ивановка сняли с квадрокоптера разливающуюся реку.

На кадрах видно, как несколько участков, стоящих ближе всего к берегу, оказались подтоплены.

В поселке работает штаб ГО и ЧС. Проводится оповещение населения.

Администрация Благовещенского района продолжает активно укомплектовывать пункты временного размещения населения всем необходимым. Во вторник, 30 июля, была закуплена партия из 50 матрасов, которые направили в ПВР села Волково, сообщает пресс-служба района.

Как сообщало Амур.инфо, прохождение гребня по реке Зее прогнозируется до 1 августа. Благовещенский район в списке муниципалитетов, где может быть достигнута отметка опасного явления. По словам главы района, они готовятся к сценарию 2013 года. Тогда Владимировка вся оказалась под водой.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в оперативный штаб по адресу: Владимировка, улица Центральная, 28. Или звонить по телефонам: 8914-579-48-96; 8924-677-15-15; 8914-617-15-15; 8(4162)396-694; 8(4162)396-632.

Видео: пожарная часть № 41 села Усть-Ивановка