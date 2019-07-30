В минобре рассказали, получат ли компенсации амурчане за прерванный отдых в «Колоске»

Фото: министерство образования Амурской области

Дети, которые находились в «Колоске» в конце июля и прервали отдых из-за эвакуации на полторы недели раньше, смогут отдохнуть в лагере во время других смен. Об этом рассказали в областном министерстве образования.

Смена в детском оздоровительном лагере «Колосок» города Благовещенска была закончена досрочно. Всего эвакуировались 269 человек, в том числе 228 детей.

«Для наших детей смена закончилась раньше из-за ЧС. И теперь в этот лагерь заселяют затопленцев. Значит, им можно там проживать, а нам нельзя. Все бы ничего, если бы нам компенсировали эти дни, а их 12. Однако по условиям договора, из-за форс-мажора потраченные деньги компенсировать не будут! (…) Почему за счет наших средств решаются проблемы?» – такое сообщение прислали в редакцию Амур.инфо. Оно также распространяется в социальных сетях.

В министерстве образования Амурской области пояснили, что подтопленцев в «Колосок» никто не заселяет. Лагерь и дорогу к нему подтапливает.

«По графику смена в "Колоске" должна была закончиться 6 августа. В настоящее время администрацией прорабатывается вопрос, касающийся компенсации средств за путевки. Предполагается, что в течение года дети смогут на бесплатной основе отдохнуть в лагере в рамках профильных смен. Из подтопленных районов Приамурья школьников принимает детский лагерь "Огонек". В настоящий момент там находятся 32 ребенка из Селемджинского и Мазановского районов», – пояснили в пресс-службе министерства.

По информации Амур.инфо, некоторые родители уже записывают своих детей на другие смены в «Колосок». «Сейчас позвонила в "Колосок" и спросила, можно ли эту сумму оставшуюся, которой дети не воспользовались, перенести на следующий год на оплату лагеря. Мне сказали, что можно. Я записала ребенка на третью смену. Он уже записан, и вот эта сумма будет внесена», – сообщила жительница Благовещенска.