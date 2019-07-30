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сегодня, 14:26 1

Амурчан предупреждают о закрытии из-за паводка участка федеральной трассы

Амурчан предупреждают о закрытии из-за паводка участка федеральной трассы
Фото: 28.mchs.gov.ru

30 июля объявлен перерыв движения для всех видов транспорта на одном из участков федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Это отрезок примерно с 1 491 по 1 494 километры, в границах города Тулун Иркутской области.

Движение транспорта ограничено до особого распоряжения в связи с выходом воды реки Ия на проезжую часть. Наблюдается подтопление двух участков дороги от 50 до 100 метров, высота перелива через дорожное полотно составляет 5 сантиметров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, водителям рекомендуется отказаться от поездок в сторону Тулуна в обоих направлениях. Организовано доведение информации об ограничении движения на частоте, используемой водителями-дальнобойщиками. На затопленном участке дежурят экипажи ГИБДД.

Подробную информацию можно получить по телефону доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области – 8 (3952) 399-999.

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#наводнение #транспорт

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Kott!

    Kott!
    1 час назад

    Где связь заголовка новости с содержанием?

    Амурчан предупреждают о трассе в Иркутской области?

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