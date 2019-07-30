Экс-глава амурского ФСБ назначен на аналогичную должность в Приморье

В Приморском крае назначен новый руководитель управления ФСБ. Главным чекистом региона стал Денис Симонов, который ранее занимал такую же должность в Амурской области.

В новую должность Денис Симонов вступил в понедельник, 29 июля, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на источника в ведомстве. Отмечается, что в этот день был задержан начальник уголовного розыска Приморской полиции.

Денис Владимирович родился в 1972 году в Омске. Службу в органах госбезопасности начал в 1995 году. В 2013 году был назначен руководителем УФСБ по Амурской области. В эти же годы Приамурьем руководил действующий губернатор Приморья Олег Кожемяко.

С начала года это не первые кадровые перестановки в силовых ведомствах Приморья. В феврале главным прокурором региона стал Николай Пилипчук, бывший при Кожемяко прокурором Амурской области.