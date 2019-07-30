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30июля
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сегодня, 14:25 5

Экс-глава амурского ФСБ назначен на аналогичную должность в Приморье

Экс-глава амурского ФСБ назначен на аналогичную должность в Приморье
Фото: o-fsb.ru

В Приморском крае назначен новый руководитель управления ФСБ. Главным чекистом региона стал Денис Симонов, который ранее занимал такую же должность в Амурской области.

В новую должность Денис Симонов вступил в понедельник, 29 июля, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на источника в ведомстве. Отмечается, что в этот день был задержан начальник уголовного розыска Приморской полиции.

Денис Владимирович родился в 1972 году в Омске. Службу в органах госбезопасности начал в 1995 году. В 2013 году был назначен руководителем УФСБ по Амурской области. В эти же годы Приамурьем руководил действующий губернатор Приморья Олег Кожемяко.

С начала года это не первые кадровые перестановки в силовых ведомствах Приморья. В феврале главным прокурором региона стал Николай Пилипчук, бывший при Кожемяко прокурором Амурской области.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    сработаная пара

  • ay

    ay
    1 час назад

    А нет ли тута конфликта интересов? Если не с точки зрения закона, то с точки зрения морали? Прокурор и руководитель управления ФСБ работали с КОНом в Амурке, а теперь в Приморье. Нету? Ну, я пошёл.

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Семенова ещё пусть с собой заберут, а то этого товарища похоже только вперед ногами из обл.суда вынесут!

  • Б-29

    Б-29
    22 минуты назад

    Graf1977

    Семенова ещё пусть с собой заберут, а то этого товарища похоже только вперед ногами из обл.суда вынесут!



    Не поминай имя господа всуе.

  • Хмык

    Хмык
    11 минут назад

    Экс-глава амурского ФСБ назначен на аналогичную должность в Приморье

    Поржал. Экс-глава амурского ФСБ стал экс-главой ФСБ Приморья.

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