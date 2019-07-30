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30июля
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сегодня, 13:53 0

Еще одно амурское село эвакуируют из-за паводка

Еще одно амурское село эвакуируют из-за паводка

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступило видео, снятое на территории Приамурья. «Начинает топить Введеново», – подписала ролик приславшая его амурчанка. По ее словам, вода начинает размывать дороги и подтапливать огороды.

Женщина рассказала, что опасность для Введенова представляет поднявшаяся река Зея. «Деревня как бы находится в яме, а дороги вокруг нее расположены выше. И сейчас потихоньку начинает размывать эти дороги. Заходит уже вода в огороды, в поля возле деревни», – сообщила собеседница.

В администрации Серышевского района агентству рассказали, что пока Введеново все же не топит. Но вода отрезала автомобильное сообщение между селом и Новокиевским Увалом Мазановского района. При этом есть сообщение по направлению Введеново – Серышево.

«Село готовится к эвакуации», – обозначили в администрации. Людей планируют разместить в пункте временного размещения в Серышеве. Вывозить их будут на автобусах.

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#наводнение

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