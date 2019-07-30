В Белогорске рассказали, какие районы затопит, если уровень Томи будет расти

Фото: администрация г. Белогорска

В реке Томь в районе Белогорска продолжает расти уровень воды. За 4 часа он поднялся на 9 сантиметров и составил, по данным на 12:00 30 июля, 356 сантиметров. Жителям города в администрации рассказали, какие районы может затопить, если уровень воды продолжит расти.

В своем инстаграм-аккаунте пресс-служба Белогорска разместила информацию об уровне воды в реке Томь и соответствующих ему районах подтопления.

При уровне в 300 сантиметров вода в Томи находится в пределах поймы. При уровне в 320 сантиметров ­подтапливается район ипподрома. При 340 сантиметрах затапливается 220 дачных участков «Междуречья».

Прогнозируется, что при уровне реки в 360-370 сантиметров вода перельется через дорогу на село Бочкаревка. При 420 сантиметрах – затопит поселок Остров, будут подтоплены левобережье (улицы Набережная, Береговая, Полевая), «Городок» (улицы Октябрьская, Луговая), микрорайон Сосновку (улица Озерная).

В Белогорске открыты 2 пункта временного размещения. Они рассчитаны на 150 человек.

«На базе интерната № 10 мы сможем разместить 100 детей. В случае необходимости готовим пункт на базе школы № 5 для взрослого населения. В наличии 50 кроватей, которые сегодня специалисты управления ГО и ЧС уже доставили в пункт ПВР. Загородные лагеря обеспечат пункт постельными принадлежностями, а профессиональное училище № 13 – матрасами», – рассказала заместитель главы города по социальной политике Галина Бурмистрова.

30 июля в Белогорске из-за паводка эвакуированы дети из лагеря «Мелиоратор». Домой отправились 152 человека. По информации городской администрации, решение принято в связи с началом подтопления дороги к лагерю. Как только вода сойдет, смена в «Мелиораторе» будет продолжена, сообщается на сайте амурского правительства.