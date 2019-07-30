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30июля
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В Амурской области пострадали посевы на площади свыше 130 тысяч гектаров

В Амурской области пострадали посевы на площади свыше 130 тысяч гектаров
Фото: архив Амур.инфо

Наводнение в Амурской области наносит значительный урон сельскому хозяйству. Только в Тамбовском и Михайловском районах пострадали посевы сои и зерновых культур на площади, превышающей 40 гектаров.

По оперативным данным, от переувлажнения почвы пострадали посевы сои и зерновых культур на площади более 126 тысяч гектаров в Тамбовском (42,2 тысячи гектаров), Михайловском (42,4), Октябрьском (11,8), Ивановском (11,1), Константиновском (4,8), Белогорском (1,1), Ромненском (875 гектаров), Зейском (480), Архаринском (375), Бурейском (210 гектаров), Серышевском (4,4), Мазановском (6,6 тысячи гектаров).

От затопления рек пострадали посевы на площади более 11,2 тысячи гектаров, в том числе в Мазановском (10,8 тысячи гектаров), Серышевском (400 гектаров) районах.

По предварительной информации министерства сельского хозяйства области, пострадали посевы 125 хозяйств на площади 137,8 тысячи гектаров.

На некоторые поля районные комиссии пока не могут добраться из-за сильного переувлажнения и затопления. По мере обследования данные о пострадавших посевах, возможно, будут увеличиваться, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#наводнение #происшествия #сельское хозяйство #экономика

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