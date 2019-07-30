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сегодня, 13:29 9

СМИ: в Приморье задержан начальник уголовного розыска с миллиардом рублей

СМИ: в Приморье задержан начальник уголовного розыска с миллиардом рублей
Фото: 25.мвд.рф

В Приморье 29 июля сотрудники ФСБ задержали начальника уголовного розыска Приморской полиции Андрея Миляева. Сообщается, что как раз в этот день к своим обязанностям приступил начальник краевого управления ФСБ Денис Симонов. Он приехал в Приморье из Амурской области.

По информации источника РИА «Восток-Медиа», накануне днем в здании УМВД по Приморскому краю по улице Алеутской во Владивостоке были проведены оперативно-следственные мероприятия. Объектом внимания стал начальник управления уголовного розыска приморской полиции Андрей Миляев, в прошлом руководивший оперативно-розыскной частью № 4, в настоящее время реорганизованной в отдел по раскрытию особо тяжких преступлений против личности.

Сообщается, что это подразделение угрозыска давно имеет неоднозначную репутацию: с одной стороны в этом «убойном отделе» много лет успешно раскрывали тяжкие преступления — убийства, включая так называемые заказные, деятельность банд и организованных преступных группировок, разбои и вымогательства с применением насилия, изнасилования и похищения людей. Но, с другой стороны, говорится, что подразделение и его сотрудники известны в Приморье как правоохранители, применявшие методы физического и психологического воздействия на подследственных, включая пытки и часто выбивавшие признания, которые иногда оказывались самооговорами тех, кто подвергался пыткам и позднее их опровергали на следствии и в суде.

В данный момент в отношении сотрудников указанного подразделения, – а его прямым начальником является Андрей Миляев, ранее служивший там же непосредственным начальником – возбуждено и расследуется дело по статье о превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

Речь о силовом задержании в Уссурийске 3 июля жителя поселка Славянка Хасанского района Абдула Захарова по подозрению в совершении сексуального преступления в отношении несовершеннолетней. Абдул Захаров – боец ММА (боев без правил), ранее судимый, был известен как один из лидеров этнической группировки районного масштаба. При задержании была применена сила, и Захарову травмировали глаз, которого мужчина впоследствии лишился. Это и стало предметом уголовного расследования, к которому мог иметь отношение и полковник Миляев как бывший начальник подразделения.

Однако в СК России по Приморскому краю не подтвердили роли ведомства в вышеназванных оперативно-следственных мероприятиях, а каких-либо комментариев в УФСБ по ПК получить не представилось возможным. При этом инициатором обыска журналисты считают именно спецслужбу, поскольку ни у кого другого нет полномочий проводить такие оперативно-следственные мероприятия в УМВД по ПК. Кроме того, к делу Абдула Захарова сотрудники УФСБ по ПК также имели прямое отношение.

В ходе задержания Миляева в его квартире при обыске обнаружили наличными более миллиарда рублей. Обыски прошли в его кабинете в управлении, а также по прошлому месту работы, пишет VL.ru. Издание считает примечательным, что произошло это в первый день работы нового начальника краевого управления ФСБ Дениса Симонова, который приехал в Приморье из Амурской области.

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#Дальний Восток #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    28 минут назад

    Подкинули...

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    25 минут назад

    с такими деньгами не понятно, нафиг он вообще работал?

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    18 минут назад

    Единоросс конечно

  • Max_P

    Max_P
    14 минут назад

    Бинго-Бонго

    Единоросс конечно



    Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" Статья 7. Беспристрастность

    2. Сотруднику полиции запрещается состоять в политических партиях, материально поддерживать политические партии и принимать участие в их деятельности. При осуществлении служебной деятельности сотрудник полиции не должен быть связан решениями политических партий, иных общественных объединений и религиозных организаций.

    Это для ЛДПР, они законов не читают, не знают и не понимают.

  • Леденец с волосами

    Леденец с волосами
    13 минут назад

    Наконец-то! А то все москвичи, да москвичи. И наши родненькие дальневосточные могут

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    13 минут назад

    ой да брось-знаем мы вас-все прокуроры прикрывают ЕР

  • alex 3

    alex 3
    12 минут назад

    Так кто у нас в стране, говорите, главный "враг государственности"? Оппозиция?! Так вот и выходит, что вся страна горбатит на таких вот "милиционеров"!

  • grod

    grod
    49 секунд назад

    какая мерзкая лысая рожа

  • Тролльман

    Тролльман
    22 секунды назад

    бедный, бедный Абдул Захаров, уверен, он пострадал незаслуженно

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