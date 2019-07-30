Амурская область по-прежнему в плену дождя: прогноз погоды на 31 июля

Фото: Амур.инфо

31 июля в Амурской области переменная облачность, в большинстве районов дожди, местами сильные, грозы. Ночью и в утренние часы туман. Ветер с востока, северо-востока подует со скоростью 3-8, местами при грозе – с усилением до 14 метров в секунду.

Температура ночью составит 15...20, местами по северу – 10...15. Днем – 23...28, местами – около 17...22 градусов со знаком плюс. В Благовещенске ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, дождь, гроза. Ветер с востока, северо-востока разгонится до 3-8 метров в секунду. Ночью будет 19...21, днем – 24...26, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова