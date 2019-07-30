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Систему нужно менять: читатели Амур.инфо высказались о проблеме благовещенских ливневок

Систему нужно менять: читатели Амур.инфо высказались о проблеме благовещенских ливневок
Фото: amur.info

Читатели Амур.инфо ответили на вопрос: «Что нужно сделать властям, чтобы Благовещенск не подтапливали ливни?» Голосование на сайте информагентства проходило с 19 по 29 июля. В опросе приняли участие 974 человека. Большинство из них считают, что необходимо поэтапно менять коммуникации.

«Разработать программу по замене участков ливневой канализации и менять коммуникации постепенно», – предложили 550 человек (56,5 % от всех опрошенных). Вторым по популярности оказался вариант «Полностью заменить ливневую канализацию, несмотря на многомиллиардные затраты». Его отметили 265 респондентов (27,2 %).

Остальные варианты не набрали сотни голосов. «Ничего не делать, один-два раза в год можно и потерпеть», – считают 64 человека (6,6 %). «Мне все равно», – признались 46 участников опроса (4,7 %). «Закупить больше спецтехники для откачки воды», – предложили 22 респондента (2,3 %).

Другой вариант предпочли 27 проголосовавших (2,8 %). Многие из них сочли, что при смене власти проблема решится сама собой. Также были озвучены смелые предложения о переносе города. «Прекратить застройку города на болотах и перенести город на ближайшие высоты. Природу не обманешь, она сказала – болото, и будет болото, как бы мы это болото ни закатывали в асфальт!» – написал пользователь. «У нас плоский город, поэтому проблему нужно решать комплексно. Там, где можно создать уклон – менять ливневую канализацию. В остальных случаях откачивать. Может, даже стационарные откачки поставить, чтобы автоматически откачивали воду», – предлагает читатель.

Также было предложено заняться благоустройством газонов. «В ливневую канализацию смывается земля с газонов. В современных городах газоны убрали. Озеленение города идет за счет скверов и парков», – объяснил участник опроса.

«Выявить самые подтопляемые участки и переделать там ливневые канализации. Только делать не так, как сейчас на улице Воронкова, когда в начале лета начали делать ливневку и ее больше месяца сделать не могут. Скоро уже снег пойдет, а они ливневку сделать не могут», – пожаловался респондент.

«Нужен комплекс мер: прочистка и обслуживание действующей ливневки, замена ливневки с учетом мощностей новых строящихся домов и так далее. Должна быть плановая работа, и кто-то должен координировать ситуацию в целом – профессионал, а не администратор или контрольщик. Иначе эффекта не будет, и деньги не помогут. Так и будем в пожарном порядке последствия устранять», – написал участник опроса.

Тем временем на Амур.инфо началось новое голосование на актуальную тему. Редакция предложила читателям ответить на вопрос «Считаете ли вы запрет на продажу алкоголя в период ЧС необходимой мерой?»

Считаете ли вы запрет на продажу алкоголя в период ЧС необходимой мерой?

Да, это уменьшит риск возникновения нечастных случаев, преступность снизится

Да, люди не потратят бюджетные выплаты на алкоголь

Да, амурчане станут меньше пить

Нет, возрастет количество отравлений от некачественного алкоголя

Нет, вырастут продажи нелегальных спиртных напитков и самогона

Нет, запрет не повлияет на ситуацию

Я вообще не пью

Мне все равно

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#ЖКХ #СМИ

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Комментарии
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  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    ну это наказ новому мэру

  • Slonopatamus

    Slonopatamus
    58 минут назад

  • V.M.

    V.M.
    36 минут назад



    ну это наказ новому мэру



    если, дай бог, он будет. Slonopatamus, я к богу обращаюсь, если что

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