Систему нужно менять: читатели Амур.инфо высказались о проблеме благовещенских ливневок

Читатели Амур.инфо ответили на вопрос: «Что нужно сделать властям, чтобы Благовещенск не подтапливали ливни?» Голосование на сайте информагентства проходило с 19 по 29 июля. В опросе приняли участие 974 человека. Большинство из них считают, что необходимо поэтапно менять коммуникации.

«Разработать программу по замене участков ливневой канализации и менять коммуникации постепенно», – предложили 550 человек (56,5 % от всех опрошенных). Вторым по популярности оказался вариант «Полностью заменить ливневую канализацию, несмотря на многомиллиардные затраты». Его отметили 265 респондентов (27,2 %).

Остальные варианты не набрали сотни голосов. «Ничего не делать, один-два раза в год можно и потерпеть», – считают 64 человека (6,6 %). «Мне все равно», – признались 46 участников опроса (4,7 %). «Закупить больше спецтехники для откачки воды», – предложили 22 респондента (2,3 %).

Другой вариант предпочли 27 проголосовавших (2,8 %). Многие из них сочли, что при смене власти проблема решится сама собой. Также были озвучены смелые предложения о переносе города. «Прекратить застройку города на болотах и перенести город на ближайшие высоты. Природу не обманешь, она сказала – болото, и будет болото, как бы мы это болото ни закатывали в асфальт!» – написал пользователь. «У нас плоский город, поэтому проблему нужно решать комплексно. Там, где можно создать уклон – менять ливневую канализацию. В остальных случаях откачивать. Может, даже стационарные откачки поставить, чтобы автоматически откачивали воду», – предлагает читатель.

Также было предложено заняться благоустройством газонов. «В ливневую канализацию смывается земля с газонов. В современных городах газоны убрали. Озеленение города идет за счет скверов и парков», – объяснил участник опроса.

«Выявить самые подтопляемые участки и переделать там ливневые канализации. Только делать не так, как сейчас на улице Воронкова, когда в начале лета начали делать ливневку и ее больше месяца сделать не могут. Скоро уже снег пойдет, а они ливневку сделать не могут», – пожаловался респондент.

«Нужен комплекс мер: прочистка и обслуживание действующей ливневки, замена ливневки с учетом мощностей новых строящихся домов и так далее. Должна быть плановая работа, и кто-то должен координировать ситуацию в целом – профессионал, а не администратор или контрольщик. Иначе эффекта не будет, и деньги не помогут. Так и будем в пожарном порядке последствия устранять», – написал участник опроса.

Тем временем на Амур.инфо началось новое голосование на актуальную тему. Редакция предложила читателям ответить на вопрос «Считаете ли вы запрет на продажу алкоголя в период ЧС необходимой мерой?»