В Свободном поезд насмерть сбил корову

Вечером 29 июля в Свободном случилось происшествие на железной дороге. Проходящий грузовой поезд насмерть сбил корову.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Забайкальской железной дороги, наезд на животное произошел в 18:05. Применялось экстренное торможение, но спасти корову не удалось. Локомотив и железнодорожная инфраструктура повреждений не получили.

На место происшествия вызвали полицейских. Был установлен владелец погибшего животного. После небольшой задержки грузовой поезд продолжил движение. Задержек пассажирских составов не было.

Забайкальская железная дорога для недопущения подобных происшествий возводит путевые ограждения. Их строят на участках, где наиболее часты случаи выхода на железную дорогу безнадзорного домашнего скота.

В 2018 году работники локомотивных бригад были вынуждены 168 раз применить экстренное торможение, чтобы не наехать на скот. Всего было зафиксировано 925 случаев нахождения скота на пути и в полосе отвода железной дороги. В 2018 году была выполнена установка ограждений протяженностью 25 километров.

Забайкальская железная дорога напоминает гражданам, владельцам крупного рогатого скота, что неконтролируемый выпас животных в непосредственной близости от железнодорожных путей недопустим. Это представляет угрозу для движения поездов, подвергает опасности людей.