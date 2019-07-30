В соцсетях Приамурья ходит информация об отсутствии помощи неэвакуированным жителям Богословки

В социальных сетях и мессенджерах Амурской области активно распространяется информация о том, что жители Богословки Мазановсокго района остались без помощи. Что якобы у оставшихся на крышах и ушедших в сопки людей нет ни воды, ни еды. Глава района Михаил Пивень опубликовал в своем Инстаграме опровержение этой информации.

Друг другу жители Приамурья пересылают сообщение такого содержания: «Нам нужна ваша помощь в распространении информации, не касающейся вашего города. У меня утонула деревня. Там живут три мои сестры с детьми. Дома утонули почти по крыши. Все дома в селе в воде. СМИ говорит только о Норске и других крупных селах. Наша деревня Богословка Мазановского района. Амурская область. Помощи нет, о ней молчат. Люди на крышах, на сопках, без воды, еды. Помогите, пожалуйста, распространить информацию».

И многие действительно рассылают это сообщение своим контактам. На ситуацию отреагировал глава Мазановсокго района Михаил Пивень, который на своей странице в социальной сети предупредил, что это провокация.

«Осторожно: провокация. Везде есть информация о затоплении села Богословка Мазановского района Амурской области, и в Одноклассниках на моей странице, и на моей странице и в Инстаграм ,и в Фейсбуке. Там в селе, вернее на возвышенности, куда выгнали технику и скот осталось 13 человек во главе с главой сельсовета Асаулко. А.И. Вертолет постоянно к ним летает и по заявке завозит то, что нужно. Сегодня [29 июля] тоже был сухой паек на трое суток, завез воду. С ними есть связь. Кому- то хочется нагнетания обстановки», – такой вывод сделал глава.

Бороться с фейками о паводке фактами призывает и губернатор Амурской области Василий Орлов. Он предложил пофамильно переписать всех, кто отказался эвакуироваться, и фиксировать на фото доставку продуктов в затопленные районы, пишет РИА Новости.

В селе Норск несколько десятков человек отказались от эвакуации и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели. Более 70 человек живут на сопке на дороге возле Углового, спасая своих животных из затопленного села.

«По тем, кто остался у нас на крышах, кого мы не смогли уговорить (эвакуироваться), нужно их в обязательном порядке еще раз зафиксировать пофамильно, повторно, в том числе зафиксировать, что им предоставляются продукты питания. В соцсетях идут фейки о том, что люди сидят непоенные, некормленые, и этих людей там несметное количество. Фейки нужно только фактами разбивать. Поэтому фотографируйте, переписывайте», – обратился губернатор к главе ГУМЧС по Амурской области Матвею Гибадулину на заседании комиссии по ЧС.

По словам Орлова, в регионе «удается не допустить паники из-за паводка».

По последним данным, которые озвучил на заседании министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский, в Амурской области остаются подтопленными дождевым паводком 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 приусадебных участков. Эвакуированы 1 298 человек, более 800 из них находятся у родственников, остальные – в пунктах временного размещения. В Амурской области действует режим ЧС регионального значения.