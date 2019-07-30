Певица Нюша изменилась до неузнаваемости

Знаменитая в России певица Нюша приехала на фестиваль «Жара» и удивила поклонник. Многие из фанатов подозревают, что молодая мама прислала вместо себя двойника.

Исполнительница поделилась с поклонниками в Инстаграме новым фото. Она опубликовала фото, которое вызвало у ее фолловеров бурю эмоций. Также многие отмечают, что не узнали певицу во время ее выступления и проходке по красной дорожке.

Пользователи под последней фотографией певицы оставили огромное количество комментариев, большинство из которых относились к изменению во внешности Нюши.

Другие отметили, что певица слишком сильно накрасилась: «почему у нее на лице всегда так много "штукатурки"», «Зачем такой макияж? Он ужасен», «Фу, некрасивая с таким тяжелым макияжем».

Некоторые даже предположили, что на фото вовсе не певица Нюша: «А что за армянка на фото?», «Ты прям на себя не похожа, такая сногсшибательная», «На Майкла Джексона похожа», «На себя не похожа, очень худая стала», «Такая красивая стала, прям не узнать», «Вы тут другая...», «Переборщила с фотошопом на лице», «Наверное, горячего кавказского любовника ждет, так расфуфырилась», «Зачем прислали двойника? Сами с ребенком?», «Вы нашли заменителя себя? Теперь больше сами не выступаете?» – высказались подписчики певицы Нюши.

Известно, что ранее певица делала пластику лица. Тогда певица увеличила губы и сделала выраженные скулы. Ложилась ли певица под нож хирурга после родов – неизвестно.