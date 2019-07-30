В Хэйхэ гражданину России отказали в участии в заплыве «Дружба»

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Гражданину России в Хэйхэ отказались оформить разрешение для пересечения границы. Россиянин хотел участвовать в международном заплыве с китайской стороны. Это был первый случай, когда иностранный гражданин просил зарегистрировать свое участие в заплыве с китайской стороны.

Регистрация для участников заплыва «Дружба» на сайте управления спорта Хэйхэ открыта с 3 июля.

«К нам обратился гражданин РФ, который постоянно живет в Китае. Он изъявил желание участвовать в заплыве с китайской стороны. Изначально мы предполагали, что его участие не составит проблем, достаточно лишь получить разрешение таможни Хэйхэ на пересечение границы, которое мы оформляем на всех участников. Мы попросили его документы (паспорт, визу, заявку, и объяснительное письмо), и отдали их на пункт пропуска. Не ожидали, что в оформлении возникнут проблемы. На пункте пропуска документы не утверждают и разрешение не выдают, ссылаясь на двустороннее соглашение по мероприятию. В нем говорится, что в мероприятии с китайской стороны должны участвовать только граждане КНР», – сообщили Biang.ru в управлении спорта Хэйхэ.

Как сообщало Амур.инфо, традиционный международный заплыв «Дружба» должен состояться 8 августа. Пока его проведение пока не отменяли, не смотря на паводок. В 2018 году заплыв был отменен из-за высокого уровня воды в Амуре.