В Благовещенске расследуют обстоятельства обнаружения мертвого новорожденного

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жительницы Благовещенска. Они рассказали о том, что в районе КПП их соседка родила и выбросила ребенка в мусорный контейнер. Информация подтвердилась. Амурское следственное управление проводит проверку.

«50-летия Октября, 206/1, у нас живет женщина, два года назад родила ребенка, заморозила, вынесла на улицу. Тогда хода делу не дали. У нее еще двое детей, причем старшей девочки уже давно не видно, а за младшим мальчиком она не следит, он растет, как трава. Сейчас она опять рожает ребенка и выкидывает его в контейнер. И опять все молчат. Мы все возмущены», – рассказали женщины на условиях анонимности.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что 25 июля от горожан действительно поступила информация о том, что беременная женщина появляется на людях без живота и без новорожденного ребенка. «В настоящее время проводится доследственная проверка. Женщину опросили, тело ребенка обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить, на каком сроке беременности произошли роды, был плод мертворожденный или живой. Устанавливается все обстоятельства произошедшего, а также состояла ли женщина на учете в женской консультации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировал старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

По словам одной из местных жительниц, тело новорожденного нашли в мусорном контейнере. «Ходила с животом, потом без. Спросили, где ребенок. Она сразу огрызаться, мол, что вы лезете. Сказала, что не была беременна. Ей года 23-24. В 2016 году она родила и выбросила ребенка за дом. Тогда тоже отнекивалась. Опека должна была ее контролировать», – рассказала жительница дома.

В следственном управлении пояснили: в 2016 году действительно проводилась проверка в отношении женщины, тогда было установлено, что ребенок родился мертвым.

В полиции Благовещенска корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что в текущем году по адресу, указанному женщинами, правоохранителей вызывали один раз. Аноним позвонил в полицию и рассказал, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. «Инспекторы ПДН установили, что женщина была трезвой, в комнате было чисто, продукты имелись. Оснований для составления протокола не было. На учете в полиции женщина не состоит. Ее старшая дочь 2010 года рождения находится у бабушки в поселке Уруша. Мальчик 2014 года живет с матерью», – прокомментировали в ведомстве.