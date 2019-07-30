За сутки в Амурской области подтопило 12 сел: оперативная обстановка на 30 июля

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В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. По оперативной информации, на территории 9 муниципальных образований подтоплено 28 населенных пунктов. За последние сутки вода зашла в 12 сел.

В регионе затоплено 611 частных жилых домов (–35 за сутки), в которых проживает 1 308 человек, из них 257 дети. В Мазановском районе в воде 539 домов (+28 за сутки), в Селемджинском районе – 68 (–64 за сутки), в Свободненском районе – 3 (за сутки без изменений), в Ромненском районе – 1 (+1 за сутки).

Также пострадали 920 придворовых территорий (+228 за сутки). В Мазановском районе – 737 (+205 за сутки), в Бурейском районе – 2 (за сутки без изменений), в Благовещенске – 1 (за сутки без изменений), в Селемджинском районе – 95 ( –55 за сутки), в Свободненском районе – 14 (+11 за сутки), в Благовещенском районе – 31 (+27 за сутки), в Ромненском районе – 10 (+10 за сутки), в Серышевском районе – 30 (+30 за сутки).

Также подтоплено 27 участков автомобильных дорог (за сутки без изменений). В Зейском районе – 6 (за сутки без изменений), в Мазановском районе – 8 (+2 за сутки), в Селемджинском районе – 2 (за сутки без изменений), в Свободненском районе – 2 (за сутки без изменений), в Ромненском районе – 5 (–3 за сутки), в Серышевском районе – 4 (+1 за сутки).

Без транспортного сообщения остались 17 населенных пунктов. В Зейском районе их 3, в Селемджинском район – 1, в Ромненском районе – 2, в Свободненском районе – 2, в Мазановском районе – 9.

Всего эвакуировано 1 912 амурчан, в том числе 637 детей. В ПВР находятся 476 человек, из них 213 – дети, у родственников живут 1 436 человек, из них 424 – дети.