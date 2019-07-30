Мальчика накачали воздухом, и он умер

В индийском городе Индор дети во время игры накачали шестилетнего мальчика воздухом. После этого ребенку стало плохо, и он умер.

28 июля Канхи Ядавы (Kanha Yadav) играл во дворе с друзьями, когда они решили ради эксперимента наполнить тело воздухом и посмотреть, что из этого будет. По словам его отца, мальчика привели домой два его приятеля, сообщает «Лента.ру». «У него распух живот, он был слаб. Я немедленно отвез его в больницу», – рассказал отец погибшего ребенка.

Врачи не смогли спасти Канахи от смерти. Точную причину смерти покажет вскрытие. «Мне сказали, что друзья накачали его воздухом через рот с помощью воздушного компрессора на заброшенном заводе», – объяснил отец.