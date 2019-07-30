Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:09 0

Мальчика накачали воздухом, и он умер

Мальчика накачали воздухом, и он умер
Фото: Silas Camargo Silão с сайта Pixabay

В индийском городе Индор дети во время игры накачали шестилетнего мальчика воздухом. После этого ребенку стало плохо, и он умер.

28 июля Канхи Ядавы (Kanha Yadav) играл во дворе с друзьями, когда они решили ради эксперимента наполнить тело воздухом и посмотреть, что из этого будет. По словам его отца, мальчика привели домой два его приятеля, сообщает «Лента.ру». «У него распух живот, он был слаб. Я немедленно отвез его в больницу», – рассказал отец погибшего ребенка.

Врачи не смогли спасти Канахи от смерти. Точную причину смерти покажет вскрытие. «Мне сказали, что друзья накачали его воздухом через рот с помощью воздушного компрессора на заброшенном заводе», – объяснил отец.

Просмотров всего: 356

#дети #здоровье

распечатать


Общество

Для амурских инвалидов-колясочников откроют небо
Наводнение 2019 1

В Приамурье из-за паводка эвакуировали третий детский лагерь
В России и мире

В США медсестры из одной клиники в один момент родили 20 детей
Происшествия

После ДТП, унесшего жизнь 16-летней амурчанки, возбуждено уголовное дело
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь