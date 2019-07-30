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сегодня, 11:03 0

Авиарейс Новосибирск – Благовещенск прибудет позже примерно на 13 часов

Авиарейс Новосибирск – Благовещенск прибудет позже примерно на 13 часов
Фото: Амур.инфо

30 июля серьезно задерживается прибытие авиарейса S7-5211 Новосибирск – Благовещенск авиакомпании «Сибирь». Самолет ждали в 06:00. Сейчас расчетное время прилета – 19:00.

Как пояснили ИА «Амур.инфо» в справочной службе аэропорта Благовещенска, лайнер ушел на запасной аэропорт в Хабаровск. В столице Амурской области самолет не сел из-за тумана.

Соответственно, задержан и обратный рейс, Благовещенск – Новосибирск, S7-5212. Его расчетное время вылета – 20:20.

Одна из пассажирок Юлия рассказала агентству, что рейс Новосибирск – Благовещенск перевозил 180 человек. «Когда мы прилетели в Хабаровск, нам сказали не выходить [из самолета]. Мы сидели минут двадцать. Потом нам говорят: "Сейчас дозаправимся и полетим. Это займет около часа". Еще минут 30 проходит, нам говорят: "Всё, собираем багаж, вещи, на выход"», – сообщила Юлия.

По ее словам, люди не могли понять, что им делать дальше. В конце концов представители авиакомпании сообщили, что рейс задержан: «Экипаж хочет отдохнуть».

Сейчас пассажиры находятся в гостинице, куда их перевезли. Людей обещали накормить.

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#транспорт

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