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30июля
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сегодня, 11:30 0

Пункты временного размещения в Благовещенском районе готовы к приему граждан

Пункты временного размещения в Благовещенском районе готовы к приему граждан
Фото: администрация Благовещенского района

В случае ухудшения гидрологических прогнозов и прихода воды два ПВР, развернутых на базе школ в селах Волково и Грибское, смогут принять порядка 300 граждан. По информации администрации Усть-Ивановского сельсовета, заявки на размещение уже подали 18 семей общей численностью 74 человека, в том числе 49 взрослых и 25 детей.

Районные власти взяли под особый контроль организацию пунктов временного размещения. Ежедневно глава муниципального образования Евгений Седых совместно с представителями ведомств выезжает в Волково и мониторит ситуацию. В частности, 29 июля в рамках выезда на волковский ПВР Евгений Александрович проверил организацию завоза продуктов питания, обеспечение питьевой водой, спальными местами, подушками, матрасами, одеялами и постельными принадлежностями. Накануне два пункта временного размещения пополнились сотней новых кроватей.

В случае чрезвычайной ситуации ПВР в Волкове примет 100 человек, ПВР в Грибском – порядка двухсот.

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#наводнение #помощь

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