Заречный Благовещенского района загородят водоналивной дамбой

Фото: администрация Благовещенского района

29 и 30 июля спасатели Хабаровского спасотряда и сотрудники администрации Гродековского сельсовета работали на установке водоналивной дамбы. Двухсотметровое сооружение высотой 80 сантиметров состоит из 8 частей, каждая вмещает порядка 18 кубометров воды.

С помощью восьмикубовой цистерны 29 июля к вечеру дамбу наполнили на четверть объема. Для лучшей фиксации гибкой быстровозводимой водяной преграды ее закрепили со всех сторон мешками с песком.

Сегодня работы по установке дамбы продолжаются. Водоналивная дамба представляет собой мягкий герметичный рукав, изготовленный из прочного многослойного композитного материала. Он снабжается сливо-наливной муфтой для наполнения водой, а также быстросборными фиксаторами по торцам для крепления отдельных рукавных секций в общую протяженную линию.

«Это такое замечательное изобретение, гляжу и не нарадуюсь, – отмечает глава Гродековского сельсовета Ольга Берегова. – Конечно, в селе в свете последних неблагоприятных прогнозов по подъему воды появилась у нас и дамба из мешков с песком. Но, сами понимаете, укладка мешочно-песочного заграждения требует много времени, ручного труда и материальных затрат. А вот одна такая водоналивная дамба легко заменяет 1 000 мешков с песком. Безусловными плюсами также является использование такого бесплатного ресурса, как вода, а вкупе с длительным сроком службы – дамбу можно использовать многократно – ей просто цены нет. Как говорится, почувствуйте разницу».

Ранее, в связи с ухудшением гидрологической обстановки в Приамурье, в региональное правительство была подана и одобрена заявка на 4 водоналивные дамбы. Две, каждая протяженностью по 100 метров, уже нашли применение в Заречном, еще две находятся в резерве.