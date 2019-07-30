Для амурских инвалидов-колясочников откроют небо

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В Амурской области запускают уникальную для региона акцию «Небо открыто для всех». Прыжки с парашютом для инвалидов-колясочников будут доступны до конца октября, пока не завершится сезон для парашютистов. Пока она пройдет в пилотном режиме.

Идея благотворительной акции возникла у амурских парашютистов после того, как они помогли осуществить мечту юной амурчанки Наташи Бушило. В июне они подарили девочке, страдающей ДЦП, прыжок в тандеме.

«Все прыжки будут бесплатными. Сейчас мы стараемся привлечь спонсоров, чтобы как можно больше инвалидов-колясочников, мечтающих о прыжке с парашютом, могли это сделать. Такие прыжки у нас на Дальнем Востоке не выполняет практически никто. На западе России такой опыт уже есть», – прокомментировал председатель областного отделения ДОСААФ России Александр Боржко.

Попробовать экстремальный вид спорта могут почти все желающие инвалиды с проблемами опорно-двигательного аппарата. Исключение составляют люди, имеющие психические расстройства и чей вес превышает 100 килограммов. Предварительно у участников акции медики измерят пульс и давление.

Прыжок будет осуществляться в тандеме совместно с опытным инструктором, имеющим международные сертификаты на осуществление своей деятельности. Спускаться с парашютом они будут с высоты почти 3 тысячи метров. Предварительно, инвалидов подвезут на коляске к самолёту и помогут забраться на борт, затем пассажиров прикрепят к инструктору.



Во время полета и приземления вся основная работа будет на плечах инструктора. Он поможет оказаться инвалиду на земле.

Организаторы акции «Небо открыто для всех» уже нашли первых участников. Это будет ветеран Афганистана и офицер морской пехоты. Прыжки с парашютом будут осуществляться на аэродроме в Тамбовском районе. Руководство регионального отделения планирует продолжить благотворительную акцию и в следующем году, если пилотный проект будет иметь успех.