В Амурской области в результате ДТП на федеральной трассе погиб человек

В Магдагачинском районе Амурской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Столкновение японского микроавтобуса и отечественного пикапа УАЗ случилось в понедельник, 29 июля, на 1 266-м километре федеральной трассы Чита – Хабаровск.

Согласно официальной информации управления ГИБДД по Амурской области, авария с участием двух автомобилей Toyota Hiace и УАЗ произошла в 11:20. В результате ДТП погиб один человек.

Подробности ИА «Амур.инфо» рассказал очевидец происшествия: «"Хайс" и УАЗ двигались в попутном направлении. Водитель УАЗа стал поворачивать налево, водитель "хайса" стал совершать обгон через сплошную линию и ударил первого в заднюю часть. От удара тот перевернулся два раза. В УАЗе, помимо водителя, были два пассажира. Один из них скончался в скорой помощи по дороге в Шимановск. Вроде бы водитель "хайса" оказался лишенным прав».