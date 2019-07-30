Во Владимировке продолжается активное информирование населения

Фото: администрация Благовещенского района

29 июля 15 сотрудников администрации Благовещенского района уже отработали часть улиц, сегодня еще пятнадцати добровольцам предстоит продолжить работу с жителями Владимировки. Информаторы не только распространяют памятки, подготовленные районными властями, но и рассказывают селянам алгоритм действий при паводке и наводнении.

«Опыт наводнения 2013 года показал, что после случившегося прихода большой воды в поселения многие говорили, что их не информировали. Поэтому в этом году мы немного подкорректировали работу с населением, и памятки выдаются лично в руки под роспись. Если хозяев по каким-то причинам не оказывается дома, визитеры оставляют информационные материалы в почтовых ящиках, но фиксируют факт отсутствия жильцов по определенному адресу у себя в журнале, чтобы следующая группа оповещения снова посетила людей для передачи памятки. Помимо памяток, мы еще информируем население, какие улицы подпадут под возможное затопление в первую очередь, какие затем, чтобы люди уже заранее знали, чего ждать в случае ЧС», – поясняет глава Усть-Ивановского сельсовета Александр Лимайкин.

Помимо памяток, подготовленных районной администрацией, местные власти также имеют свои информационные материалы, которые доставляют адресатам. «Как говорится, информации много не бывает, не прочитают одну листовку, так попадется на глаза другая», – поясняют в сельсовете.

По словам сотрудников администрации Благовещенского района, работавших вчера на территории Владимировки, население относится к подобного рода визитам с большим пониманием. «Если в 2013 году многие просто отмахивались и не желали даже разговаривать, то на сегодняшний день ситуация иная – граждане выходят к нам, активно общаются, даже зовут сразу соседей тоже послушать, что мы говорим. Так что царит атмосфера полного взаимопонимания, что не может не радовать. Тем более что в памятках, помимо полезных и необходимых правил поведения при паводке, указаны место сбора при эвакуации и перечень телефонов, по которым по всем возникающим ситуациям необходимо обращаться», – поясняют сотрудники администрации Благовещенского района.

Помимо подворовых обходов жителям территорий, подпадающих под затопление, адресуют информацию в соцсетях и присылают автомобили с сигнальными громкоговорящими установками. В местах массового пребывания людей вывешены памятки и таблицы с уровнями воды на текущий день.

Место сбора при эвакуации населения села Владимировка находится по адресу: село Владимировка, улица Центральная, 28.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в оперативный штаб по адресу: Владимировка, улица Центральная, 28.

Или звонить по телефонам: 8914-579-48-96; 8924-677-15-15; 8914-617-15-15; 8(4162)396-694; 8(4162)396-632.