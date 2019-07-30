Глава Селемджинского района: нужен федеральный закон о принудительной эвакуации

Глава Селемджинского района Мухамед Беков рассказал о ситуации в районе, связанной с подтоплением Февральского, Быссы и Норска. В Норске ситуация была самая сложная, требовалась эвакуация. Но многие жители отказались. Беков считает, что нужно на федеральном уровне вводить принудительную эвакуацию.

«Основная проблема при эвакуации людей – это отказ эвакуироваться по двум причинам. В основном отказ от эвакуации связан с тем, что есть животные, в основном это собаки. Но нужно понимать, что люди находятся в стрессовой ситуации и не совсем адекватно и правильно принимают решения. Поэтому я считаю, что нужно принимать на уровне РФ закон, который бы позволил службам, обеспечивающим защиту людей и сохранность их жизни – МЧС и остальным, – осуществлять принудительную эвакуацию. Люди должны понимать, что, оставаясь на местах, они создают больше проблем не только себе, но и службам. То есть каждый день ты должен отправлять туда еду, сотрудников, которые пробираются по пути, который также может быть связан с возможностью гибели тех же сотрудников.

Второй вопрос, который возникает – это антисанитария. Надо понимать, что затоплены все скважины, нет чистой воды, нет возможности принять душ, другие гигиенические процедуры. Все это вместе может дать и вспышку эпидемии. То есть угроза не только в том, что люди могут погибнуть от наводнения или голода, но также от болезней, которые могут возникнуть следом.

На крышах 58 человек. Каждый день по несколько раз осуществляем объезд и проговариваем с людьми: переезжайте хотя бы в пункт временного размещения в школу, развозим еду, воду. Эта работа ежедневная, она усложняет работу группировки, которая там расположена, в разы», – прокомментировал Мухамед Беков.

Тех, кто согласился на эвакуацию, разместили в пунктах временного размещения.

Кроме жителей Норска, из зоны затопления отказалась эвакуироваться и часть сельчан из Углового Мазановского района. Накануне прошла информация об отказе покидать село, попадающее в зону подтопления, жителей Желтоярово Свободненского района.

Что касается Норска, то, по информации главы района, вода там постепенно уходит, ее уровень упал примерно на полтора метра ниже точки гребня.

«По прогнозам, по рассылке МЧС, спрогнозированы ливни и сильные дожди, снова возможен подъем воды. Понятно, не до таких критических отметок, как это было, но в любом случае вода будет сходить медленнее. Должен также отметить слаженную работу правительства области, МЧС, всех других структурных подразделений, которые задействованы в эвакуации, обеспечении жизнедеятельности, сохранности жизни граждан. Слаженная работа позволила нам избежать жертв и каких-либо других трагедий», – считает Мухамед Беков.

Пострадавших в районе несколько сот человек – только в Норске проживает 385 жителей, по Быссе и Февральскому подсчеты еще ведутся. Из областного бюджета людям положены выплаты: 30 тысяч – за подтопленные дома и 10 тысяч – за потерю урожая или подтопленные подворья.

«Мы понимаем, что те потери, которые понесли люди, этим не компенсировать, поэтому правительство области и губернатор продолжают работу, чтобы выйти на федеральный центр по поводу дополнительного финансирования гражданам, пострадавшим от наводнения», – рассказал глава Селемджинского района.