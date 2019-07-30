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Глава Селемджинского района: нужен федеральный закон о принудительной эвакуации

Глава Селемджинского района: нужен федеральный закон о принудительной эвакуации

Глава Селемджинского района Мухамед Беков рассказал о ситуации в районе, связанной с подтоплением Февральского, Быссы и Норска. В Норске ситуация была самая сложная, требовалась эвакуация. Но многие жители отказались. Беков считает, что нужно на федеральном уровне вводить принудительную эвакуацию.

«Основная проблема при эвакуации людей – это отказ эвакуироваться по двум причинам. В основном отказ от эвакуации связан с тем, что есть животные, в основном это собаки. Но нужно понимать, что люди находятся в стрессовой ситуации и не совсем адекватно и правильно принимают решения. Поэтому я считаю, что нужно принимать на уровне РФ закон, который бы позволил службам, обеспечивающим защиту людей и сохранность их жизни – МЧС и остальным, – осуществлять принудительную эвакуацию. Люди должны понимать, что, оставаясь на местах, они создают больше проблем не только себе, но и службам. То есть каждый день ты должен отправлять туда еду, сотрудников, которые пробираются по пути, который также может быть связан с возможностью гибели тех же сотрудников.

Второй вопрос, который возникает – это антисанитария. Надо понимать, что затоплены все скважины, нет чистой воды, нет возможности принять душ, другие гигиенические процедуры. Все это вместе может дать и вспышку эпидемии. То есть угроза не только в том, что люди могут погибнуть от наводнения или голода, но также от болезней, которые могут возникнуть следом.

На крышах 58 человек. Каждый день по несколько раз осуществляем объезд и проговариваем с людьми: переезжайте хотя бы в пункт временного размещения в школу, развозим еду, воду. Эта работа ежедневная, она усложняет работу группировки, которая там расположена, в разы», – прокомментировал Мухамед Беков.

Тех, кто согласился на эвакуацию, разместили в пунктах временного размещения.

Кроме жителей Норска, из зоны затопления отказалась эвакуироваться и часть сельчан из Углового Мазановского района. Накануне прошла информация об отказе покидать село, попадающее в зону подтопления, жителей Желтоярово Свободненского района.

Что касается Норска, то, по информации главы района, вода там постепенно уходит, ее уровень упал примерно на полтора метра ниже точки гребня.

«По прогнозам, по рассылке МЧС, спрогнозированы ливни и сильные дожди, снова возможен подъем воды. Понятно, не до таких критических отметок, как это было, но в любом случае вода будет сходить медленнее. Должен также отметить слаженную работу правительства области, МЧС, всех других структурных подразделений, которые задействованы в эвакуации, обеспечении жизнедеятельности, сохранности жизни граждан. Слаженная работа позволила нам избежать жертв и каких-либо других трагедий», – считает Мухамед Беков.

Пострадавших в районе несколько сот человек – только в Норске проживает 385 жителей, по Быссе и Февральскому подсчеты еще ведутся. Из областного бюджета людям положены выплаты: 30 тысяч – за подтопленные дома и 10 тысяч – за потерю урожая или подтопленные подворья.

«Мы понимаем, что те потери, которые понесли люди, этим не компенсировать, поэтому правительство области и губернатор продолжают работу, чтобы выйти на федеральный центр по поводу дополнительного финансирования гражданам, пострадавшим от наводнения», – рассказал глава Селемджинского района.

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#наводнение #российская власть

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Комментарии
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  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    1 час назад

    да не волнуйтесь люди-выплатят вам 10 000-и вы начнёте поцветать

  • Scoville

    Scoville
    52 минуты назад

    Росгвардия в помощь.

    Ласты закрутил и в машину.

  • Сашковна

    Сашковна
    42 минуты назад

    Зашибись. То есть бросайте собак и кошек и спасайтесь сами. Никто не имеет права забирать свободу человека. Как они вывозить тогда будут в наручниках?

  • Юпитер

    Юпитер
    37 минут назад

    Точно.

    В смирительных рубашках.

  • brb

    brb
    32 минуты назад

    Нахрена уговаривать? Не хотят эвакуироваться, хай идуть лесом, со всеми вытекающими. Естественный отбор.

  • Хныкуля

    Хныкуля
    30 минут назад

    гнать надо такого руководителя поганой метлой-не голосуйте больше за него

  • Kadet_84

    Kadet_84
    27 минут назад

    На счёт принудительной эвакуации, странно конечно... Тогда уж, в случае отказа от эвакуации, расписки брать с пострадавших, как в больнице перед операцией (согласие/несогласие), что он добровольно отказывается от эвакуации и ответственность за ВСЕ возможные риски, связанные с питанием (включая воду), проживанием, лечением (в случае недомогания, переохлаждения) и т.д. он берёт на себя любимого. И чтобы не было потом всяких: стрессовое состояние, давление, недопонимание и т.п.... Плюс ВСЕ затраты на его обеспечение (доставка воды, продуктов питания) за свой счёт. Тогда, помоему, желающих не эвакуироваться поубавится.

  • Юпитер

    Юпитер
    19 минут назад

    Kadet_84

    На счёт принудительной эвакуации, странно конечно... Тогда уж, в случае отказа от эвакуации, расписки брать с пострадавших, как в больнице перед операцией (согласие/несогласие), что он добровольно отказывается от эвакуации и ответственность за ВСЕ возможные риски, связанные с питанием (включая воду), проживанием, лечением (в случае недомогания, переохлаждения) и т.д. он берёт на себя любимого. И чтобы не было потом всяких: стрессовое состояние, давление, недопонимание и т.п.... Плюс ВСЕ затраты на его обеспечение (доставка воды, продуктов питания) за свой счёт. Тогда, помоему, желающих не эвакуироваться поубавится.



    А налоги при этом так же по полной платить или можно в ответ брать расписки, что МЧС, медикам и аппарату губернатора можно не отчислять?

    Думаю, желающих в ответ дать такую расписку вообще никого не будет.

    А если не умеют в упреждение наводнения - за что собственно этим лодырям платить?

  • retrogr

    retrogr
    15 минут назад

    вот это точно - всегда так неожиданно у мчс каждый год/и пожары тушить невыгодно и даже полезно - может тогда на период пожаров им и не платить? и зачем тогда ведра закупать)

  • Kadet_84

    Kadet_84
    10 минут назад

    Хныкуля

    гнать надо такого руководителя поганой метлой-не голосуйте больше за него



    Уважаемая, Хныкуля! А в чём он не прав? Вы посчитайте сколько бюджетных средств, затрачиваемых для доставки ВСЕГО необходимого для тех, кто не пожелал эвакуироваться "выбрасывается на ветер" (в данном случае вертолёт), плюс риск за жизнь самих доставляющих. Выше я уже комментировал свой взгляд на решение данного вопроса.

  • Хныкуля

    Хныкуля
    7 минут назад

    у людей там имущество и скот-вы об этом подумали?в благовещенском районе под скот дали помещения-а если селемджинский администратор не смог этого сделать-то гнать его надо с этого поста

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    6 минут назад

    Ну да... Люди лишились имущества, хозяйства, огорода, а вы им мало того, что по 10 тысяч обещаете компенсацию еще и эвакуировать принудительно. А что такое принудительно? Дубинкой по голове? О благополучии народа значит думаете, ага...

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