Уровни воды в реках Амурской области на 30 июля 2019 года
По последним данным, гребень паводка в Амурской области 29 июля проходил в районе села Мазаново Мазановского района. В регионе остаются подтопленными 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 приусадебных участков, сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.
В районе Благовещенска, по данным Амурского гидрометцентра, максимальный подъем Амура и Зеи ожидается 31 июля –1 августа.
Гидрологическая обстановка в Амурской области на 8 часов утра 30 июля
|
Река
|
Пост
|
Факт. уровень
|
Динамика за сутки
|
Пойма
|
НГЯ*
|
ОГЯ**
|
Дата
|
Ожидаемые уровни
|
Уровень 2013 г.
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 155
|
-10
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 243
|
-3
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 241
|
-21
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Кумара
|
8:00 312
|
-44
|
500
|
750
|
830
|
817
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 340
|
-62
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 499
|
-7
|
510
|
700
|
800
|
31.07
01-02.08
|
480
450-410
|
822
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 812
|
+5
|
730
|
1050
|
1100
|
31.07
|
810-730
|
1144
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 615
|
+28
|
500
|
700
|
950
|
30.07
31.07
01-02.08
|
600-620
580-600
550-510
|
924
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 521
|
+43
|
580
|
650
|
750
|
31.07
01-02.08
|
540
500-460
|
833
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 789
|
+49
|
640
|
850
|
930
|
31.07-03.08
|
840-850
|
1083
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 697
|
-34
|
450
|
550
|
620
|
31.07
|
630-670
|
707
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 749
|
+52
|
500
|
650
|
700
|
31.07
01.08
|
780-820
750-780
|
812
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 984
|
+46
|
780
|
900
|
970
|
31.07
01-02
|
1020-1080
960-1000
|
1052
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 695
|
+29
|
560
|
660
|
730
|
31.07
01.08
|
740-780
780-820
|
819
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 526
|
+4
|
450
|
600
|
720
|
31.07-01.08
02.08
|
580-590
540-560
|
819
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 79
|
-12
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 148
|
-7
|
300
|
400
|
450
|
152
|
Селемджа
|
Норск
|
8:00 621
|
-58
|
450
|
650
|
700
|
656
|
Селемджа
|
Богословка
|
8:00 810
|
-90
|
580
|
600
|
700
|
747
|
Бысса
|
Февральск
|
8:00 317
|
-4
|
400
|
550
|
Нора
|
Устье Эльги
|
8:00 307
|
-35
|
480
|
-
|
-
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 624
|
+3
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 351
|
+46
|
300
|
350
|
400
|
Архара
|
Аркадьевка
|
8:00 146
|
-43
|
220
|
350
|
500
|
Пр.Уркан
|
с.Ивановка)
|
8:00 388
|
-45
|
580
|
630
|
670
|
Бурея
|
Малиновка
|
8:00 496
|
+5
|
500
|
650
|
800
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