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30июля
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Уровни воды в реках Амурской области на 30 июля 2019 года

Уровни воды в реках Амурской области на 30 июля 2019 года
Фото: Амур.инфо

По последним данным, гребень паводка в Амурской области 29 июля проходил в районе села Мазаново Мазановского района. В регионе остаются подтопленными 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 приусадебных участков, сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

В районе Благовещенска, по данным Амурского гидрометцентра, максимальный подъем Амура и Зеи ожидается 31 июля –1 августа.

Гидрологическая обстановка в Амурской области на 8 часов утра 30 июля

Река

Пост

Факт. уровень

Динамика за сутки

Пойма

НГЯ*

ОГЯ**

Дата

Ожидаемые уровни

Уровень 2013 г.

Амур

Игнашино

8:00 155

-10

Амур

Джалинда

8:00 243

-3

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 241

-21

600

700

800

683

Амур

Кумара

8:00 312

-44

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 340

-62

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 499

-7

510

700

800

31.07

01-02.08

480

450-410

822

Амур

Гродеково

8:00 812

+5

730

1050

1100

31.07

810-730

1144

Амур

Константиновка

8:00 615

+28

500

700

950

30.07

31.07

01-02.08

600-620

580-600

550-510

924

Амур

Поярково

8:00 521

+43

580

650

750

31.07

01-02.08

540

500-460

833

Амур

Иннокентьевка

8:00 789

+49

640

850

930

31.07-03.08

840-850

1083

Зея

Мазаново

8:00 697

-34

450

550

620

31.07

630-670

707

Зея

Суражевка

8:00 749

+52

500

650

700

31.07

01.08

780-820

750-780

812

Зея

Малая Сазанка

8:00 984

+46

780

900

970

31.07

01-02

1020-1080

960-1000

1052

Зея

Белогорье

8:00 695

+29

560

660

730

31.07

01.08

740-780

780-820

819

Зея

Благовещенск

8:00 526

+4

450

600

720

31.07-01.08

02.08

580-590

540-560

819

Селемджа

Экимчан

8:00 79

-12

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 148

-7

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 621

-58

450

650

700

656

Селемджа

Богословка

8:00 810

-90

580

600

700

747

Бысса

Февральск

8:00 317

-4

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 307

-35

480

-

-

Томь

Воскресеновка

8:00 624

+3

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 351

+46

300

350

400

Архара

Аркадьевка

8:00 146

-43

220

350

500

Пр.Уркан

с.Ивановка)

8:00 388

-45

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 496

+5

500

650

800

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#наводнение #происшествия

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Комментарии
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  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    1 час назад

    вот непонятно-Амур у китайцев прибывает-а у нас убывает-это как?

  • Karasik

    Karasik
    1 час назад

    всё "курим"

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Бинго-Бонго

    вот непонятно-Амур у китайцев прибывает-а у нас убывает-это как?



    Так у них там "другой" Амур (сарказм). Даже когда снимки строящегося моста были, с нашей стороны лёд, а у них, чистая вода.

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