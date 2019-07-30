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сегодня, 10:16 1

В Приамурье из-за паводка эвакуировали третий детский лагерь

В Приамурье из-за паводка эвакуировали третий детский лагерь
Фото: belogorck.ru

В Амурской области был эвакуирован детский лагерь «Мелиоратор». Организационные мероприятия по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова начались с 6 часов утра, рассказала председатель эвакуационной комиссии Галина Бурмистрова.

«Решение принято в связи с началом подтопления дороги к лагерю. Сама территория сухая. Эвакуировано 152 ребенка и 28 взрослых. Родители были оповещены. В мероприятии были задействованы 5 единиц техники и два спасателя, – цитирует Бурмистрову пресс-служба администрации Белогорска. – Как только вода сойдет, смена в "Мелиораторе" будет продолжена. Заехали дети в лагерь 27 июля. Загородный лагерь находится под охраной. Паводковая ситуация мониторится каждый час».

Централизованно и в штатном режиме участники смены были доставлены в Белогорск в 08:30 к площади имени 30-летия Победы. Родители забирали детей под роспись в присутствии директора лагеря и вожатых.

Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Мелиоратор» находится в Серышевском районе Приамурья. Ранее агентство сообщало об эвакуации лагерей «Колосок» и «Красный Яр».

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#дети #наводнение #администрация Белогорска

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Комментарии
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  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    а в Благовещенске наоборот детей собирают в опасный лагерь Огонёк

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