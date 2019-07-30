Часть жителей амурского села Желтоярово согласились эвакуироваться

Часть жителей села Желтоярово Свободненского района Амурской области удалось уговорить на эвакуацию. Об этом сообщила глава района Эльвира Агафонова.

«Из 506 человек в селе оставалось, по состоянию на вчерашний вечер, 314. Мы привлекли 13 единиц техники, которые были готовы вывезти 244 человека без всяких проблем. Транспорт всю ночь стоял возле администрации. Насколько смогли, людей предупредили о том, что мы их готовы эвакуировать. Из 314 человек пятерых детей, инвалидов и малоподвижных граждан удалось к вечеру уговорить, и мы смогли их отвезти на ПВР», – рассказала Эльвира Сергеевна ИА «Амур.инфо». Пункт временного размещения развернут в школе села Нижние Бузули.

Эльвира Агафонова отметила, что с 12 часов ночи уровень воды в реке Зея встал, то есть не поднимается. «Но это не повод для расслабления», – констатировала она.

Вечером 30 июля транспорт снова будет ждать жителей Желтоярова на случай возникновения потребности в эвакуации.

Ранее Амур.инфо сообщало, что эвакуироваться отказывались 347 желтояровцев.