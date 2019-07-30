Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:06 0

Часть жителей амурского села Желтоярово согласились эвакуироваться

Часть жителей амурского села Желтоярово согласились эвакуироваться
Фото: gzt-sv.ru

Часть жителей села Желтоярово Свободненского района Амурской области удалось уговорить на эвакуацию. Об этом сообщила глава района Эльвира Агафонова.

«Из 506 человек в селе оставалось, по состоянию на вчерашний вечер, 314. Мы привлекли 13 единиц техники, которые были готовы вывезти 244 человека без всяких проблем. Транспорт всю ночь стоял возле администрации. Насколько смогли, людей предупредили о том, что мы их готовы эвакуировать. Из 314 человек пятерых детей, инвалидов и малоподвижных граждан удалось к вечеру уговорить, и мы смогли их отвезти на ПВР», – рассказала Эльвира Сергеевна ИА «Амур.инфо». Пункт временного размещения развернут в школе села Нижние Бузули.

Эльвира Агафонова отметила, что с 12 часов ночи уровень воды в реке Зея встал, то есть не поднимается. «Но это не повод для расслабления», – констатировала она.

Вечером 30 июля транспорт снова будет ждать жителей Желтоярова на случай возникновения потребности в эвакуации.

Ранее Амур.инфо сообщало, что эвакуироваться отказывались 347 желтояровцев.

Просмотров всего: 750

#наводнение

распечатать


Наводнение 2019 2

Заречный Благовещенского района загородят водоналивной дамбой
Наводнение 2019

Во Владимировке продолжается активное информирование населения
Наводнение 2019 3

Глава Селемджинского района: нужен федеральный закон о принудительной эвакуации
Наводнение 2019 3

Уровни воды в реках Амурской области на 30 июля 2019 года
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь