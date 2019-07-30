Молодежь Польши освобождают от подоходного налога: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

Газеты пишут о паводковой ситуации в Приамурье; о том, как пенсионеры наказали соседей-курильщиков и как Путин спускается на батискафе, а Медведев смотрит в бинокль. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Исходя из того, что в первую очередь нас интересует паводковая ситуация у нас дома (хотя мы не забываем и о наших соседях по региону), в первую очередь расскажу о том, о чем пишут в главной газете области – «Амурской правде». Скажу прямо, веселого нет ничего. Если о цифрах, то 584 дома и 820 приусадебных участков подтоплены, 27 участков дорог перемыты водой, гибнут животные. Фотографии, иллюстрирующие материал Анны Сергеевой, вызывают сочувствие к пострадавшим. И дай бог им силы!

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Вообще, так или иначе, теме чрезвычайной ситуации посвящена вся «Амурка». Вы найдете здесь публикации о причинах наводнений в Приамурье (их Анне Дёровой объяснили ученые) и о том, что делают в преддверии подтопления жители Владимировки – об этом материал Арины Шевченко. Пишет, что гребень паводка владимировцы встречают во всеоружии: эвакуируют скот, выкапывают картошку, спасают документы. Ну и пьют валерьянку. Повторяю: валерьянку.

А еще сообщается, что в Приамурье уже утонуло 34 тысячи гектаров посевов, что подтопленцам документы восстановят без госпошлины, а в управлении ФСБ – новый начальник.

Напишут же такое

Из «Российской газеты» узнаете, что начинается новый этап наступления на курильщиков: судебная практика показала, что можно добиться возмещения морального ущерба за тот табачный дым, который поступает из квартиры курящих соседей. В заметке «Жизнь в дыму» рассказывается, как некие пенсионеры пытались бороться с соседями-курильщиками: увещевали, просили, писали объявления в подъезде, жаловались участковому и – даже! – били тяжелой гирей в пол, как только начинали задыхаться от дыма. Никакой реакции! И тогда они пригласили к себе на временное проживание депутата – раз, а также кандидата физических наук, который научно доказал вытяжной эффект межквартирных пустот – два. Ну и всё, теперь соседи, лишившись 10 000 рублей, дома не курят. Намотайте на ус.

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О чем еще интересном пишет «Российская газета», – о том, что правительство Польши решило освободить всех, кто моложе 26 лет, от уплаты налогов. Этакая, согласитесь, приятная мелочь.

Еще интересны фотографии руководителей нашего государства – президента Владимира Путина, спускающегося на батискафе на дно Финского залива (никакого страха в глазах человека, просто по-доброму улыбается и машет нам рукой), и главы кабмина Дмитрия Медведева с биноклем у глаз. Я даже и не узнал поначалу, думаю, а это кто ж такой, а потом прочитал, присмотрелся – и точно: Дмитрий Анатольевич.

Вам статья

Вот теперь «Комсомольская правда». На последней странице размещена фотография сразу двух участниц конкурса «Мисс купальник КП». И это тот случай, когда количество не переросло в качество. Вздохнув, перевернул газету и столкнулся с анонсом материала, как нас обманывают в супермаркетах (а то вы до сих пор в неведении). Умно обманывают, не придерешься.

Итак, листая газету, встретившись опять с улыбающимся президентом страны, с материалом о том, что осенью, может быть, снизится стоимость отдельных товаров (не всех, не всех), что Скрипаля отравили все-таки не мы, что в школах не исключены уроки трезвости (такое предложение прозвучало на официальном уровне), что владельцев заводов штрафуют за отсутствие табличек «Не курить!». Про скандалы в звездных семействах опять же…

И так добрался я опять до последней страницы, где размещена фотография сразу двух участниц конкурса «Мисс купальник «КП». Ну и не буду повторяться…