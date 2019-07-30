Ксения Карпова: мы сами виноваты, что мы – публичные люди

Многие девочки стремятся к узнаваемости, восхищаются теми, кто этого достиг и мечтают о таких же высотах. Но не каждая задумывается над тем, что у известности есть и обратная сторона. Ксюшу Карпову в Благовещенске и за его пределами знают многие: за ее жизнью следит более 50 000 подписчиков. Поэтому когда прозвучало слово «развод» – это перестало быть личным, посыпались вопросы со стороны даже незнакомых людей: «Что произошло?», «Вы ведь сойдетесь, да?». Мы поговорили с Ксюшей, нет, не о причинах развода, а о том, каково это, когда в личное пространство вторгаются незнакомые и о том, как прийти в себя, когда один из самых страшных страхов девушек – развод – случился…

– Ксюш, после твоего развода внимание к тебе и твоей семье обострилось. О нем говорили все кому не лень. Как реагируешь на чрезмерное внимание и любопытство?



– Ух, когда я ехала на интервью, то была уверена, что мы будем разговаривать о бизнесе. Я так понимаю, что, как всегда, невнимательно прочитала ваше сообщение. Немного не готова к этому, но давайте попробуем... Сначала было страшно, что об этом узнают. Было страшно, что начнется ажиотаж вокруг нашей семьи и лишние сплетни, но этого было не избежать, как мне кажется. Просто мы были слишком на виду, не потому что нам этого очень хотелось, нет. Мы выкладывали в сеть то, что выкладывают все. Просто чем-то мы все-таки зацепили людей. А потом, я просто не смогла молчать об этом, потому что жизнь стала другой, а мой Инстаграм транслирует настоящие, не наигранные эмоции, поэтому пришлось поделиться. Первое время было тяжело выйти куда-то в общественное место, потому что ко мне всегда подходят люди, но если обычно желали удачи и счастья, говорили какая я молодец, то сейчас: «Я тебя поддерживаю», «Я за тебя молюсь и за вашу семью». Мне этого не хотелось, поскольку это возвращает туда, где тебя уже нет, заново возвращают в старые эмоции. Очень сложно было. Сейчас я уже абстрагировалась от этого всего.

– Как относишься к вопросам, которые тебе без устали повторяют подписчики, жаждущие знать подробности?

– Спокойно. На многое не отвечаю. Мы сами были виновниками того, что мы – публичные люди. Мы не хотели этого, но так получалось, что вели жизнь, за которой следили другие. Просто работали и продвигали проекты через соцсеть. Иногда я задумываюсь – и в чем виновность все-таки? Обычные люди. Но почему столько внимания? Мне бесконечно писали девочки с поддержкой и вопросами. Да чего уж там! Была такая ситуация, когда Сережа сел в машину и мы поехали решать вопросы по документам, а ему написали через 10 минут: «Вы уже помирились? Мы видели вас вместе». Может, некоторым в Благовещенске жить скучно?

– Вы были для многих примером: красивая семья, красивые дети, занимаетесь тем, что вам нравится… И вдруг пути разошлись. Что ты по-женски чувствовала?



– На самом деле, как мы жили и какая картинка в Инстаграме была – так оно и было, никакой наигранности. Просто приходит момент, когда пути людей расходятся. Обстоятельства, которые нельзя переиграть. У нас у обоих сильный потенциал, и в этих отношениях мы друг друга зажимали. Конечно, тяжело найти в себе силы, чтобы жить дальше. Хотелось первое время закрыться и уединиться, но всегда возвращали к трезвому рассудку дети и бизнес. Когда все стало известно, мне начали писать девушки с вопросами, что делать, как найти в себе силы или: «Я уже два году живу больными отношениями, ушла от мужа 2-3 года назад, не могу прийти в себя». Проблема девочек в том, что им нравится страдать, и я писала об этом пару раз в своих последних постах. Мне очень хотелось помочь хоть чем-то и избавить их хоть малость от этих страданий. Нужно уходить от этого, работать над своими мыслями, начинать любить себя. Сейчас я много читаю, ухожу с головой в детей и бизнес, собираюсь много путешествовать, в августе у меня будет 4 поездки. Мы сами себе хозяева – это нужно понять.

– Ты сорвалась резко в Москву – зачем?



– Другого выхода не было, мне было тяжело. Наташа Шкурина, видя все это, ночью прислала билет на 11 дня и сказала: «Завтра ты улетаешь». Спросила ее куда, а она ответила, что в Москву. Уточняю, что там буду делать, а в ответ: «Мне не важно, просто приди в себя». И я улетела. Из Москвы поехала отдыхать в Сочи. Кстати, для реабилитации – это идеальное место. Да и без внимания там не останешься (смеется).

– Вот о внимании… Девушки же как после расставания – они закрываются в себе…



– И это большая ошибка. У них зачастую появляется синдром недолюбленности, опускается самооценка. Мне повезло, что со мной всегда были рядом люди, 24 часа в сутки. Замыкаться в себе – это ошибка.

– Как в стрессовых ситуациях, я сейчас не говорю о разводе, удержать бизнес?



– Мне задавали вопрос, что делать, если сил ни на что нет, у тебя загибается все, а ты ничего не хочешь делать. Я не была на самом дне и не видела кризис, но единственное, что могу сказать, что когда опускаешься на самое донышко, то необходимо найти силы и взять себя в руки. Не сделаешь это – потеряешь все. Первым делом нужно осознать произошедшее. Дальше неплохо было бы отдохнуть. Хотя бы на пару дней сменить обстановку. А потом нужно развиваться и не стоять на месте. Я вот стала еще больше читать книги… И понастроила больших планов.

– Что читаешь сейчас?



– Раньше всегда читала бизнес-литературу. Сейчас начала про знаки в жизни. До развода я прошла один марафон, который очень сильно перевернул все. Поняла, что в обычной жизни вообще не обращаем внимания на знаки. Например, у меня есть гора колец. И вот собираясь тогда в Москву, надеваю одно не глядя, а второе мне подает подруга. Я выхожу из дома, смотрю, а там из слов на кольцах получилось «действуй неподчинимая». Или, например, села в машину, а там заиграла песня «Наzима – беги»…

Плюс, читаю книги про неслучайности: насколько мы не можем их предугадать. Никто же не мог подумать, что в нашей идеальной семье, как и нам обоим казалось, будет развод. На самом же деле все было хорошо. Потом хоп, и ты просто не был к этому готов. А с другой стороны, когда на это все смотрю, то понимаю, что все произошедшее – толчок к большому росту. В общем, сейчас читаю книги больше про самопознание.

– Популярная и востребованная услуга – беседа с психотерапевтом. Практиковала?



– Да, ходила, но мне не помогало. Там были основные моменты – больше спи, кушай, чтобы быть всегда наполненной ресурсами. Еще пей глицин. А мне это все не помогало, и я поняла, что нужно разбираться в себе самой. Я отказалась от фильмов, не смотрела сериалы и только читала. Еще начала ходить в тренажерный зал.

– Кстати, да, подписчики отметили, что ты начала ходить в зал…



– А что еще делать? У меня появилось свободное время. Я даже, на минуточку, кушать начала по утрам! (смеется). Вообще, когда ты отдаешь 40 % времени на мужа, 40 % – на семью в целом, то 20 % остается на себя. И вот у меня 40 %, которые были на мужа, стали свободны, начала заполнять их.

– Ты по характеру сильная?



– Мне кажется, что да. Мое восстановление произошло за 2 недели. Я два месяца «умирала», а потом, когда я уезжала в Москву, мама сказала: «Даю тебе месяц, если ты через месяц не приедешь другим человеком, я тебя не жду». Мне кажется, что психологически иначе не может быть: сначала ты «умираешь», потом себя «убиваешь», а дальше восстанавливаешься и встаешь на ноги. Просто у кого-то этот период длится долго. Если бы не было детей, наверное, мое восстановление длилось бы дольше, но я восстановилась по итогу за 2 недели.

– А это не быстро? Как удалось все?



– Судя по письмам, которые мне пишут девочки, это очень быстро. Есть люди, которые меня поддержали и помогли восстановиться.

– После всей этой ситуации активность на твоей странице в инсте возросла? Так как мне показалось, что да.



– Если бы я эту ситуацию поддерживала и хайповала, то, думаю, активность была бы очень высокой. Есть, конечно, посты по типу «первый день моей свободы» – так там больше 500 перепостов. Фотография с лошадью по лайкам и перепостам набрала тоже рекордное количество…

– Какие вопросы тебе сейчас чаще всего задают подписчики?



– Как восстановиться после развода, но я уже об этом сказала. И как стать более женственной – тут мне интересно, почему ответ на этот вопрос не гуглят (улыбнулась)? Чтобы стать женственной, можно и даже нужно читать книги, есть такие, которые учат этому. А еще стоит задуматься над таким моментом: если ты постоянно на бегу, а хочешь быть женственной, то расслабься, замедли темп и следи за своей осанкой. Будь девочкой. Носи платья, каблуки. Правда, я не переобулась, в кроссовках и хожу… Еще это и умение подать себя. Не бойся флиртовать, мило общаться. Не тупо выбирать мужчину среди всех, а именно просто общайся. Работай над собой внутренне. И учись мужчину вдохновлять. Никто не будет любить девушку, которая постоянно ноет и всем недовольна.

– То есть если нет женственности, ее можно выработать?



– Во мне не было женственности, но этому, да, можно научиться. Это вырабатывается, как и стиль в одежде. Правда, если нет вкуса, то здесь помогает насмотренность. Я работаю в сфере одежды, поэтому элементарно, что делаю, – смотрю показы. Черпаю вдохновение в интернете. Даже как составить базовый гардероб загуглила. И сейчас не роюсь в поиске вещей, а открываю шкаф и быстро нахожу, что надеть, так как каждая вещь сочетается друг с другом.

– Говорят, что ты собираешься переезжать. Это так?



– Да, это мечта. Очень этого хочу и жду.

– Куда?



– В Москву.

– А что с бизнесом?



– Он остается. Просто будет небольшая его трансформация. К этому, кстати, пришла после развода. Буду бизнес переделывать, масштабировать. Проведем Fashion day, а потом уеду.

– Франшизу на «Непокорную» запускать будете?



– Сейчас не хочется. Это бизнес, непохожий на «Селофан».

– А почему франшизу «Селофана» перестали продавать?



– Из-за того, что люди немного иначе относятся к нему. Многие ждут, что с франшизой сразу будут зарабатывать, забывая, что нужно вкладывать в нее много сил, времени и души.

– Не страшно, уезжая, оставлять магазин на другого человека?



– А что делать? В других городах мой бизнес двигается сам. Я не вижу себя в этом городе, хоть и люблю его очень. У меня новая безумная идея, которой я сейчас и живу.