В Амурской области дожди, ливни: прогноз погоды на 30 июля

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30 июля в Амурской области ожидается увеличение облачности. Во второй половине дня пойдут дожди с грозами, местами ливни.

Ветер восточный северо-восточный. Его скорость – 3-8 метров в секунду, при грозе его порывы составят до 15 метров в секунду. Температура поднимется до плюс 25...30.

В Благовещенске синоптики Амурского гидрометцентра прогнозируют увеличение облачности, во второй половине дня пойдет дождь, возможна гроза. Ветер с востока дует со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – 26...28 градусов.