Грузовая таможня Хэйхэ прекратила работу из-за подъема уровня воды в Амуре

Фото: Хэйлунцзянское телевидение

Грузовой пункт пропуска Хэйхэ прервал работу в связи с подъемом уровня воды в Амуре. Прекращены перевозки грузов в Россию и прием грузов из Благовещенска.

29 июля уровень воды в Амуре на уровне Хэйхэ составил 94,45 метра, это ниже критической отметки на 1,55 метра. По информации комитета Хэйхэ по борьбе с паводком, пик паводка на уровне Хэйхэ пришелся на 02:00 29 июля. Уровень воды составил 95 метров, на 1 метр ниже критической отметки.

Пассажирское направление пункта пропуска Хэйхэ работает на данный момент в штатном режиме. В среднем в день через пункт пропуска в КНР проходят около 2 500 пассажиров, китайцев и россиян, сообщает Biang.ru со ссылкой на Хэйлунцзянское телевидение.