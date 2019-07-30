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30июля
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сегодня, 09:02 4

Грузовая таможня Хэйхэ прекратила работу из-за подъема уровня воды в Амуре

Грузовая таможня Хэйхэ прекратила работу из-за подъема уровня воды в Амуре
Фото: Хэйлунцзянское телевидение

Грузовой пункт пропуска Хэйхэ прервал работу в связи с подъемом уровня воды в Амуре. Прекращены перевозки грузов в Россию и прием грузов из Благовещенска.

29 июля уровень воды в Амуре на уровне Хэйхэ составил 94,45 метра, это ниже критической отметки на 1,55 метра. По информации комитета Хэйхэ по борьбе с паводком, пик паводка на уровне Хэйхэ пришелся на 02:00 29 июля. Уровень воды составил 95 метров, на 1 метр ниже критической отметки.

Пассажирское направление пункта пропуска Хэйхэ работает на данный момент в штатном режиме. В среднем в день через пункт пропуска в КНР проходят около 2 500 пассажиров, китайцев и россиян, сообщает Biang.ru со ссылкой на Хэйлунцзянское телевидение.

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#Китай #наводнение

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Комментарии
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  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    29 минут назад

    новости из Китая быстрее идут чем от нашего МЧС

  • Мы Все

    Мы Все
    15 минут назад

    У нас МЧС одни полковники! Не царское дела работать.

  • inoy

    inoy
    15 минут назад

    что за цифры?? 95 метров

  • Karasik

    Karasik
    14 минут назад

    Бинго-Бонго 13 минут назад

    новости из Китая быстрее идут чем от нашего МЧС

    +++++

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