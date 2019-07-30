В Белогорском районе эвакуируют жителей села Новоандреевка

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«Идет эвакуация людей. ПВР развернут на базе великокнязевской школы. На данный момент там находятся 24 человека. В ПВРе есть комната матери и ребенка, организовано питание», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Белогорского района.

Собеседница уточнила, что в других населенных пунктах района эвакуация пока не планируется.

«Там идет перемыв части села, то есть транспортная доступность нарушается. Плюс возможно подтопление части населенного пункта. Поднимается река Зея. В 2013 году там было небольшое подтопление, плюс перемыв дороги», – сказали в пресс-службе о ситуации в Новоандреевке.