Амурские подтопленцы попросили привезти им сигареты

В понедельник, выступая на заседании комиссии по ЧС, глава региона Василий Орлов отметил, что остающихся в зоне паводка необходимо обеспечить необходимым минимумом продуктов и водой. При этом, в ответ на просьбу жителей села Угловое Мазановского района привезти сигареты, он предложил не «допускать перегибов» и завозить сначала продукты первой необходимости, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

«Завоз продуктов – воды, хлеба, масла, мяса, сладостей для детей, а также комбикормов для скота – идёт в первую очередь вертолетом. По возможности доставляются и сигареты. Но, как отметил глава региона, прежде всего необходимо доставить самое необходимое в нужных количествах тем, кто оказался отрезан водой», – пояснили в пресс-службе.

Там также отметили, что людей каждый день уговаривают улететь из зоны паводка вертолетом. «В пунктах временного размещения есть все необходимое. Глава региона и все оперативные службы каждый день уговаривают жителей уехать, однако пока люди продолжают оставаться в затопленном селе. При этом вертолету с каждым днем все сложнее совершать посадки в этих районах», – уточнили в пресс-службе.

По последним данным, гребень паводка сейчас проходит в районе села Мазаново Мазановского района. В регионе продолжают оставаться подтопленными 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 приусадебных участков, сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.