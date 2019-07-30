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Амурские подтопленцы попросили привезти им сигареты

Амурские подтопленцы попросили привезти им сигареты
Фото: pixabay.com

Жителей, которые остаются в подтопленных сёлах Амурской области, несмотря на призывы уехать в пункты временного размещения, обеспечат всем необходимым. Сладости и сигареты будут отправляться людям при первой возможности.

В понедельник, выступая на заседании комиссии по ЧС, глава региона Василий Орлов отметил, что остающихся в зоне паводка необходимо обеспечить необходимым минимумом продуктов и водой. При этом, в ответ на просьбу жителей села Угловое Мазановского района привезти сигареты, он предложил не «допускать перегибов» и завозить сначала продукты первой необходимости, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

«Завоз продуктов – воды, хлеба, масла, мяса, сладостей для детей, а также комбикормов для скота – идёт в первую очередь вертолетом. По возможности доставляются и сигареты. Но, как отметил глава региона, прежде всего необходимо доставить самое необходимое в нужных количествах тем, кто оказался отрезан водой», – пояснили в пресс-службе.

Там также отметили, что людей каждый день уговаривают улететь из зоны паводка вертолетом. «В пунктах временного размещения есть все необходимое. Глава региона и все оперативные службы каждый день уговаривают жителей уехать, однако пока люди продолжают оставаться в затопленном селе. При этом вертолету с каждым днем все сложнее совершать посадки в этих районах», – уточнили в пресс-службе.

По последним данным, гребень паводка сейчас проходит в районе села Мазаново Мазановского района. В регионе продолжают оставаться подтопленными 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 приусадебных участков, сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

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#губернатор #наводнение

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Чтобы амурчане соглашались на эвакуацию, будут заранее вывозить скот
Комментарии
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  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    1 час назад

    только вода и дошир

  • Тахографист

    Тахографист
    1 час назад

    сказочный губернатор

  • кержак

    кержак
    57 минут назад

    ...мдя...не гоже так с людьми, господин Губернатор...

  • Хмык

    Хмык
    52 минуты назад

    Жестко. Это я без стеба.

    Даже уголовникам на лесоповале выдавали сигареты. Некурящим вместо сигарет выдавали сгущенку.

  • ФИО

    ФИО
    51 минута назад

    Что мешало этим людям выбрать вместо сопки ПВР? Не все же там сидят из-за беспокойства за скотину. А если завтра им в кальяне откажут, тоже будете писать "ну нельзя же так"? Гуманитарка в период ЧС - это когда тебе помогают пережить сложный период, а не исполняют все твои прихоти. И речь вроде там шла о сигаретах конкретной марки, а не просто о сигаретах.

  • ay

    ay
    50 минут назад

    Нормально. Нефик было пагубной привычкой обзаводиться. Куришь? Страдай! Здоровее будешь.

  • Написатель

    Написатель
    49 минут назад

    Фигасе... губр сиги зажал.

    Ну вышли тогда людям игрушки-антистресс.

    Я когда курить бросал - неделю на успокоительном сидел, чтоб окружающих людей в клочья не порвать.

  • nikamura

    nikamura
    46 минут назад

    Ну курящим всё-таки трудно без сижек, да еще в такой стрессовой ситуации. А некурящему еще труднее понять ломку курящего.

  • ay

    ay
    40 минут назад

    А ещё некурящему невозможно понять почему он должен обонять чужой сигаретный дым.

  • Хмык

    Хмык
    40 минут назад

    ФИО

    Что мешало этим людям выбрать вместо сопки ПВР? Не все же там сидят из-за беспокойства за скотину. А если завтра им в кальяне откажут, тоже будете писать "ну нельзя же так"? Гуманитарка в период ЧС - это когда тебе помогают пережить сложный период, а не исполняют все твои прихоти. И речь вроде там шла о сигаретах конкретной марки, а не просто о сигаретах.



    Сигареты во все времена включались в гуманитарку.



    Не исключаю, что кто-то в МЧС на этом хочет навариться.



  • Соната

    Соната
    36 минут назад

    как подредактировали)

    кто-то видимо по шапке получил)

  • Написатель

    Написатель
    36 минут назад

    ay

    А ещё некурящему невозможно понять почему он должен обонять чужой сигаретный дым.



    Бред. Я уже год не курю и что то не замечаю, как проходящие мимо даже с сигаретой в зубах прям таки "воняли". люди-как люди.

    Это очередная шиза не-курильщиков. И не надо в неё верить и на неё молиться - это просто Ваша шиза.

    А может зависть. А может вас в школе плохиши - курильшики били и из за этого у вас психологическая травма.

    в любом случае вам к психиатру, раз стрессуете даже из за текста.

  • ФИО

    ФИО
    34 минуты назад

    Хмык

    Сигареты во все времена включались в гуманитарку.

    Не исключаю, что кто-то в МЧС на этом хочет навариться.



    А это как? )) Расскажите как навариваются на гуманитарных сигаретах (если вообще есть такое понятие). Сейчас понадобится офигительная куча бабла на восстановление дорог, домов, всяких выплат подтопленцам, детей эвакуированных нужно кормить полноценно.

  • ay

    ay
    31 минута назад

    Написатель

    ay

    А ещё некурящему невозможно понять почему он должен обонять чужой сигаретный дым.



    Бред. Я уже год не курю и что то не замечаю, как проходящие мимо даже с сигаретой в зубах прям таки "воняли". люди-как люди.

    Это очередная шиза не-курильщиков. И не надо в неё верить и на неё молиться - это просто Ваша шиза.

    А может зависть. А может вас в школе плохиши - курильшики били и из за этого у вас психологическая травма.

    в любом случае вам к психиатру, раз стрессуете даже из за текста.



    Пейсатель. Зачем столько строчек? Может били, всё-таки, Вас? Меня не били, а вонь сигаретную и за 20 метров доносит. Правильно губер делает.

  • ФИО

    ФИО
    29 минут назад

    Написатель

    ay

    А ещё некурящему невозможно понять почему он должен обонять чужой сигаретный дым.



    Бред. Я уже год не курю и что то не замечаю, как проходящие мимо даже с сигаретой в зубах прям таки "воняли". люди-как люди.

    Это очередная шиза не-курильщиков. И не надо в неё верить и на неё молиться - это просто Ваша шиза.

    А может зависть. А может вас в школе плохиши - курильшики били и из за этого у вас психологическая травма.

    в любом случае вам к психиатру, раз стрессуете даже из за текста.



    ну, может потому и "не замечаешь", что нравится принюхиваться и так пассивно покуривать? )) Вариант ностальгии по сигаретному дыму. Для тех, кто не курит, сигаретный дым - чаще нестерпимая вонь. Ребенок регулярно просит закрыть окно или балконную дверь, когда сосед выходит на соседний балкон покурить.

  • кержак

    кержак
    29 минут назад

    ...оперативненько сработала цензура...)))

  • Алхимик

    Алхимик
    28 минут назад

    Эт потому что вы уже курили, рецепторы восстанавливаются долго. Кто никогда не курил, тот запах дыма чувствует хорошо. Просто необязательно бурно реагировать на этот запах..

  • Бугемон

    Бугемон
    22 минуты назад

    АмуринфЕ, языки не коричневые??? Из обычного рабочего вопроса сделали "новость". Лизуны...

  • lev4ik

    lev4ik
    16 минут назад

    Собственно,как раз-таки сигареты люди покупают за свои деньги. И вес ящика сигарет весьма некритичен в массе полезной загрузки вертолета. Так что это стоит расценивать лишь как репрессивную меру,направленную на наказание граждан за отказ эвакуироваться. Но тогда мелковато как-то,расстрел каждого десятого вразумит народ гораздо быстрее.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    15 минут назад

    Написатель

    Фигасе... губр сиги зажал.

    Ну вышли тогда людям игрушки-антистресс.

    Я когда курить бросал - неделю на успокоительном сидел, чтоб окружающих людей в клочья не порвать.



    А люди то при чём здесь? Это Ваша проблема, Вам её и решать... Имея 27-й летний стажа курильщика, бросил 9 лет назад "на раз-два" - легко и спокойно, без всяких "снов и ломок".

  • Хмык

    Хмык
    13 минут назад

    ФИО

    Хмык

    Сигареты во все времена включались в гуманитарку.

    Не исключаю, что кто-то в МЧС на этом хочет навариться.



    А это как? )) Расскажите как навариваются на гуманитарных сигаретах (если вообще есть такое понятие). Сейчас понадобится офигительная куча бабла на восстановление дорог, домов, всяких выплат подтопленцам, детей эвакуированных нужно кормить полноценно.



    Некогда шариться по интернету, а с разбегу найти нужное не получилось. Нашел только вот это Постановление, но это, похоже не то:



    https://base.garant.ru/70593786/



    Выделяется бюджетное бабло. Есть какие-то нормы на человека, куда входит определенный перечень продуктов. Уверен, что там есть и сигареты.



    Ну а как наживаются на недодаче и пересортице, это русскому человеку известно еще с советских времен.



  • alex 3

    alex 3
    7 минут назад

    Конечно привезу! Держите.

  • Медвепут

    Медвепут
    5 минут назад

    а девочек им туда молоденьких не надо подвезти?

  • Хмык

    Хмык
    2 минуты назад

    кержак

    ...оперативненько сработала цензура...)))



    А мне понравилось.



    Кстати, это не в первый раз. Как только на форуме появляется здоровая критика, всё оперативно меняется.



    К скорой помощи это не относится, потому как там другой случай - бабло и прогибы под нужных людей.



  • Хмык

    Хмык
    1 минута назад

    Медвепут

    а девочек им туда молоденьких не надо подвезти?



    А у тебя есть?



  • lev4ik

    lev4ik
    1 минута назад

    Лучше медвепута какого-нибудь для тех самых целей

  • Хныкуля

    Хныкуля
    37 секунд назад

    да интервью выложили центральные СМИ-поздно перекрашиваться

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