В музее Александра Тихомирова рисовали арбузы в технике старых мастеров

В музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова состоялся авторский мастер-класс «Вкус лета» известного алтайского художника Пиргельди Широва. Педагог раскрыл участникам секреты старинной техники живописи — имприматуры.

Имприматура - это цветная тонировка поверхности уже готового белого грунта. Ею пользовались мастера старой школы живописи — Рубенс, Тициан, Рембрандт. Красочный эффект такой техники живописи складывается из ряда просвечивающих друг через друга красочных наслоений и грунта. При этом цвет грунта должен выбираться сообразно со световым и красочным эффектом картины.

Пиргельди Широв предложил участникам мастер-класса рисовать арбуз. Сначала грунт был рельефно покрыт белым акрилом, затем необходимо было добавить цвет. Художник давал советы, а также, как принято на мастер-классах в музее Александра Тихомирова, подходил ко всем гостям и помогал правильно наложить краски и соотнести цвета.

В результате у всех двенадцати участников мастер-класса получились неплохие натюрморты.

«Даже не верится, что все эти люди — не художники!» — такой комментарий был оставлен к работам в соцсетях.

Пиргельди Широв — талантливый педагог, создатель творческого объединения «Традиции и современность», в состав которого вошли учащиеся и выпускники НГХУ разных лет, поддерживающие академическую школу реализма, член Союза художников России и Международной Ассоциации Изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО. Пиргельди Широв живет и работает в Новоалтайске. Алтайский художник был в крепкой дружбе с народным художником Александром Тихомировым. Пиргельди Широв уже не раз проводил встречи в музее-мастерской.

Подробнее о работе музея-мастерской — в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.