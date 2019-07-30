Путин дал распоряжение ФАС обратить внимание на рост тарифов ЖКХ

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Президент России Владимир Путин попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах. Об этом глава государства заявил на встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым.

«Игорь Юрьевич, хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было, вы видели, в ходе последней „прямой линии“, — это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России», — сказал Путин. По мнению президента, именно эта тема наиболее важна сейчас для деятельности антимонопольного ведомства.

Артемьев ответил, что ситуация сложилась из-за того, что в 1990-е годы были приняты законы, из-за которых образовались «12 дырок в законодательстве». Они позволяли муниципальным и региональным властям устанавливать тарифы на услуги выше, чем предусмотренные правительством индексы. Глава ФАС сказал, что сейчас эти дырки уже закрыты.

Он также отметил, что правительство «уже много лет» не устанавливает тарифы выше инфляции. Кроме того, по тарифам ЖКХ уже вышло постановление правительства, которое запрещает их завышать, по тарифам на электричество такие поправки приняты Госдумой.

Если у регионов будут складываться тарифы ниже «экономически обоснованных», для их повышения надо будет получить согласие ФАС, продолжил Артемьев. «Та история, которая продолжалась 20 лет в связи с теми законами 1990-х годов, завершена», — сказал он.

Президент с ним не согласился. «Не совсем. Если бы была завершена, люди на это не жаловались бы на "прямую линию"», — цитирует Путина РБК.

июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. Теперь региональные власти не смогут поднимать тарифы на коммунальные услуги без достаточных оснований для этого, сообщает URA.RU.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев в эфире телеканала НТВ заявил, что потребители коммунальных услуг переплачивают в два и более раза. Бороться с тарифным «хулиганством», по словам Артемьева, должны местные власти, потому что ФАС до коммунальщиков «трудно дотянуться». Однако чиновники далеко не всегда делают это, говорил он.