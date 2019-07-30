Гороскоп 30 июля: у Дев переизбыток эмоций, а Козероги столкнутся с финансовыми трудностями
Восход Солнца: 04:54
Заход Солнца: 20:17
Солнце в Льве.
Овен. День крайне неприятный у Овнов. Пройдет он под знаком обмана и недоразумений. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, которые проявляют к вашим делам повышенный интерес. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей.
Телец. Вторник может быть тяжелым. Неблагоприятное стечение обстоятельств или происки недоброжелателей могут заставить вас бросить все силы на защиту своего авторитета. Вероятно, в профессиональной сфере деятельности вы занимаете более скромное положение, чем то, на которое способны.
Близнецы. Возможно, что большие и малые перемены, происходящие с вами в этот период, станут для вас площадкой для испытания собственных сил. Вы отчетливо увидите свои достоинства и недостатки. Не исключено, что сегодня Близнецам придется отправиться в деловую поездку или подумать о расширении собственного предприятия.
Рак. Критический день. Вероятны происки и недоброжелательство соседей или конфликты с посторонними людьми. Избегайте новых знакомств, проявите сдержанность в общении со знакомыми и друзьями. Возможны обманы, неверная информация или неприятное известие.
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Лев. Сегодня возможны различные приключения, неожиданные повороты судьбы, интересные встречи. День благоприятен для любви, семейных отношений.
Дева. Период обретения внутренней свободы. Жизненный потенциал Дев в этот вторник на высоком уровне. Желание главенствовать, агрессивность, потакание своим слабостям могут создать на пути препятствия. Сегодня всячески избегайте выяснения отношений с незнакомыми людьми. Эмоции могут перехлестывать через край.
Весы. Противоречивый день, требующий решительных действий, упорства в достижении цели, преодоления препятствий. Из-за возможных неудач придется отложить решение некоторых вопросов на будущее. Успех в делах обещает быть только кажущимся. Не исключена измена или нетактичное поведение близкого человека.
Скорпион. Прекрасное время для общения с противоположным полом. Вероятность гармоничных отношений очень велика. Возможны встречи с давними симпатиями. Если у вас длительное время отсутствовал контакт с ними, то сейчас самое время наладить связи.
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Стрелец. Благоприятный день для решения накопившихся дел или принятых в прошлом году обязательств. Не исключено, что в делах, требующих немедленного разрешения, вам придется обратиться за помощью к друзьям или родственникам, Вспыльчивость и нетерпение могут затруднить разрешение проблем. Коммерческие операции, связанные с риском, принесут убытки.
Козерог. Не исключено, что сегодня у вас возникнут финансовые трудности. Вы будете нуждаться в материальной помощи друзей. Следующая неделя обещает финансовые поступления, равновесие чувств, творческий подход к делам и эмоциональный взлет.
Водолей. Пассивный день у Водолеев. Коммерческие дела будут развиваться крайне медленно и не принесут желаемых результатов. Неожиданное известие может осложнить отношения с окружающими. В этот день лучше не предпринимать никаких поездок и держаться подальше от огня.
Рыбы. День несет двойственную характеристику. Во избежание неприятностей с осторожностью отнеситесь к новым знакомствам. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, могут сыграть в вашей жизни отрицательную роль. Возможно, у Рыб появятся новые идеи, которые изменят ваш имидж. Однако пока не стоит делиться с друзьями своими планами на будущее.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
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