В Благовещенске возвели 340-метровую дамбу для защиты от наводнения

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В Благовещенске ведутся работы по предупреждению неблагоприятных последствий возможного подтопления территории городского округа во время паводка. В возведении дамб задействованы дорожники, спасатели из Хабаровска, курсанты.

По данным Амурского гидрометцентра максимальный подъем Амура и Зеи в районе Благовещенска ожидается 31 июля –1 августа. В потенциально опасной зоне­ – село Белогорье, поселок Зазейский, а также берег Зеи в районе улиц Амурская, 1 и Октябрьская, 1.

Как доложил начальник городского управления ГО и ЧС Игорь Темнюк, на Амурской, 1, работы по возведению дамбы уже завершаются. Со вчерашнего дня завезено около двух тысяч тонн окола, порядка 200 тонн песчаной гравийной смеси, которой наполняют мешки. Большую помощь дорожникам оказывают спасатели из Хабаровска, курсанты ДВОКУ. До конца дня работы по возведению 340-метровой дамбы должны быть завершены.

Завезён необходимый запас инертных материалов и на берег Зеи в районе улицы Октябрьской, 1. Подготовительные мероприятия по перекрытию в случае необходимости реки Бурхановки также проведены. Готовы и заградительные дамбы в селе Белогорье, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Мы постоянно отслеживаем состояние рек Амур и Зея и принимаем решения уже по ситуации. Но вся подготовительная работа сегодня будет завершена», – подчеркнула мэр Валентина Калита.