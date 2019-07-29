Чтобы амурчане соглашались на эвакуацию, будут заранее вывозить скот

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Губернатор Амурской области Василий Орлов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На заседании рассмотрели паводковую обстановку в регионе, вопросы борьбы со стихией, эвакуации жителей, функционирования ПВР.

«Сегодня мы работали в Свободном и Свободненском районе. Основная проблема – это нежелание людей покидать свое жилье, эвакуироваться. Это при том, что люди понимают, что, когда вода зайдет в населенный пункт, вывезти их будет гораздо сложнее, придется задействовать авиацию, что создаст дополнительную нагрузку, доставлять в отрезанные села воду и продукты. Мы осмотрели ПВР, все они соответствуют требованиям, людям в них комфортно. Также необходимо заранее решать вопросы по обеспечению безопасности скота в селах – зачастую граждане остаются в населенных пунктах именно потому, что не хотят оставлять животных без присмотра», – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор призвал активнее убеждать людей покидать свои дома, привлекать для этого полицию и сотрудников Росгвардии.

О текущей паводковой ситуации доложил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

«Гребень паводка проход в районе села Мазаново Мазановского района. Уровень возле села Мазаново превысил отметку опасного явления на 1,1 метра (ОЯ=620 сантиметров), села Суражевка – уровень воды достиг отметки опасного явления (ОЯ=700 сантиметров), селп Малая Сазанка – уровень воды превысил отметку неблагоприятного явления на 40 сантиметров (НЯ=900 сантиметров), села Белогорье – уровень воды достиг отметки НЯ (НЯ=660 сантиметров). Продолжают оставаться подтопленными 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 приусадебных участков», – рассказал Алексей Венглинский.

За прошедший день воздушными судами авиабазы было доставлено 1 тонна продуктов питания, 950 литров воды, 200 литров ГСМ в пострадавшие населенные пункты. Эвакуировано 280 человек, из них 126 детей. Силами противопожарной службы области проводилось оповещение сел Натальино, Владимировка, Новопетровка Благовещенского района, Желтоярово Свободненского района. Развернуто и работает 8 ПВР. На ликвидации последствий ЧС задействовано 809 человек, 171 единица техники, 26 плавсредств, 3 воздушных судна.

«На территории района продолжаются эвакуационные мероприятия. За сутки эвакуировали 161 человека в город Свободный. 20 детей из Красноярово направили в спортивный лагерь в Свободном. Начались выплаты. Соцзащитой принято 81 заявление», – рассказала и.о. главы Мазановского района Раиса Шафикова.

По ее словам, воздушное судно ежедневно развозит воду и продукты людям, оставшимся в затопленных населенных пунктах. Всем необходимым снабжают жителей Углового, которые живут на холме близ затопленного села, а это более 70 человек. Они получают питьевую воду, хлеб, крупы, вермишель, консервы, лапшу быстрого приготовления. Им были направлены теплые вещи, 5 тонн комбикорма для скота. Как сообщили в администрации района, питанием их снабдил и местный предприниматель, обеспечив мясными продуктами.

Губернатор области Василий Орлов отметил, что завтра будет работать в Мазановском и Селемджинском районах, где лично оценит складывающуюся обстановку.