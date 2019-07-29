В Свободном из больницы ушла женщина и пропала

Фото: instagram.com/grompoisk

В Амурской области идут поиски женщины. Карина Воронина 1977 года рождения проживает в Свободном. Амурчанка утром 27 июля ушла из городской больницы, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Женщина была одета в белые шорты и голубую футболку, на ногах – тапочки фиолетового цвета. Имеются особые приметы: на правой руке – тату: имя «Оля», снизу буквы «Л.Д.Т.М.». На правой ноге – шрам от колена до паха, сообщает в Инстаграме ПСО «Гром».

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Карины Ворониной, просят сообщить по адресу: Свободный, улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12, телефон 8-914-584-71-10. Также можно позвонить по телефонам: 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.