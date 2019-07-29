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29июля
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Архиепископ Лукиан обратился к амурчанам, мэру и губернатору

Архиепископ Лукиан обратился к амурчанам, мэру и губернатору

На портале «Благинформ» 29 июля появились обращения архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана. Они адресованы амурчанам, начальнику ГУ МЧС России по региону, мэру Благовещенска и губернатору Приамурья в связи с паводком.

Лукиан пожелал амурчанам «терпения и милосердия, твердости духа и спокойствия, смирения и великодушия, мира и благополучия, которое непременно придет на смену испытаниям». Начальнику областного управления МЧС – «твердости духа, огромных сил, терпения и скорейшего избавления от разгула стихии».

Мэру Благовещенска священнослужитель пожелал «дальновидности, духовных сил, опоры в виде верных соратников, понимания и поддержки благовещенцев и скорейшего избавления от разгула стихии». «Вы являетесь примером для многих управленцев области, ведь Благовещенск – крупнейший город Приамурья, стоящий на берегу двух полноводных рек, бесстрашно и непоколебимо встречает чрезвычайную ситуацию», – говорится в тексте обращения к мэру Валентине Калите.

Наконец, главе Амурской области Василию Орлову архиепископ пожелал «крепкого здоровья и духовных сил, верных соратников и скорейшего избавления от разгула стихии».

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#наводнение #религия

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    58 минут назад

    Фух! Выдохнула. Думала, вертолет просит...

  • full

    full
    56 минут назад

    Намолили сначала, а теперь чего то там желают. Бракоделы хреновы.

  • Соната

    Соната
    55 минут назад

  • Соната

    Соната
    53 минуты назад

    это просто 100 баллов)

    неделю переживаю, что ж церковь молчит, ни молебней, ни облетов))

  • lev4ik

    lev4ik
    45 минут назад

    Фотография со смыслом,спасибо,улыбнула.

  • Нега

    Нега
    44 минуты назад

    Т.е. не людям, которые тонут, а управленцам, которые вынуждены с ними возиться? Пять баллов!

  • Mainer

    Mainer
    42 минуты назад

    Мэру пожелали всего того, что можно пожелать пассивному, ничего не делающему человеку.



    В приведённом тексте пожелания нет ни слова о том, что ей (мэру) работать нужно, чтобы избавление от напасти произошло.

  • Mainer

    Mainer
    40 минут назад

    Нега

    Т.е. не людям, которые тонут, а управленцам, которые вынуждены с ними возиться? Пять баллов!



    Что наглядно подтверждает, что церковь, она с народом!

  • Соната

    Соната
    33 минуты назад

    это просто новость дня(((

  • Соната

    Соната
    33 минуты назад

    надо на главную

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    31 минута назад

    ну значит снова ливни будут

  • invv

    invv
    25 минут назад

    Так ведь молились же, помнится. Ну и где результат? После молебна, похоже, точно - затопит.

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