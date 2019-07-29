Архиепископ Лукиан обратился к амурчанам, мэру и губернатору

На портале «Благинформ» 29 июля появились обращения архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана. Они адресованы амурчанам, начальнику ГУ МЧС России по региону, мэру Благовещенска и губернатору Приамурья в связи с паводком.

Лукиан пожелал амурчанам «терпения и милосердия, твердости духа и спокойствия, смирения и великодушия, мира и благополучия, которое непременно придет на смену испытаниям». Начальнику областного управления МЧС – «твердости духа, огромных сил, терпения и скорейшего избавления от разгула стихии».

Мэру Благовещенска священнослужитель пожелал «дальновидности, духовных сил, опоры в виде верных соратников, понимания и поддержки благовещенцев и скорейшего избавления от разгула стихии». «Вы являетесь примером для многих управленцев области, ведь Благовещенск – крупнейший город Приамурья, стоящий на берегу двух полноводных рек, бесстрашно и непоколебимо встречает чрезвычайную ситуацию», – говорится в тексте обращения к мэру Валентине Калите.

Наконец, главе Амурской области Василию Орлову архиепископ пожелал «крепкого здоровья и духовных сил, верных соратников и скорейшего избавления от разгула стихии».