В Приамурье руководителю «Хуа Син» грозит арест

В Амурской области руководителю ООО «Хуа Син» грозят административный арест или обязательные работы. Соответствующее решение должен принять суд.

В отношении данной компании судебные приставы ранее составляли протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве) и статьей 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Общая сумма штрафа в рамках административных протоколов составила более 300 тысяч рублей.

Однако руководитель организации протоколы проигнорировала, несмотря на наличие денежных средств, штрафы не оплачивала, активно уклоняясь от исполнения административного наказания. В связи с этим руководитель была вызвана к судебному приставу-исполнителю, который взял с нее пояснение о причинах неоплаты штрафов, составил 26 протоколов об административном правонарушении по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Материалы были переданы в суд для рассмотрения.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области, теперь гражданке может грозить либо двукратное увеличение штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.