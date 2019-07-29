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29июля
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сегодня, 20:06 2

В Приамурье руководителю «Хуа Син» грозит арест

В Приамурье руководителю «Хуа Син» грозит арест
Фото: pixabay.com

В Амурской области руководителю ООО «Хуа Син» грозят административный арест или обязательные работы. Соответствующее решение должен принять суд.

В отношении данной компании судебные приставы ранее составляли протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве) и статьей 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Общая сумма штрафа в рамках административных протоколов составила более 300 тысяч рублей.

Однако руководитель организации протоколы проигнорировала, несмотря на наличие денежных средств, штрафы не оплачивала, активно уклоняясь от исполнения административного наказания. В связи с этим руководитель была вызвана к судебному приставу-исполнителю, который взял с нее пояснение о причинах неоплаты штрафов, составил 26 протоколов об административном правонарушении по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Материалы были переданы в суд для рассмотрения.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области, теперь гражданке может грозить либо двукратное увеличение штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    17 минут назад



    теперь гражданке может грозить



    Гражданке чего, какого государства?

  • Леденец с волосами

    Леденец с волосами
    11 минут назад

    Видимо китаянка-директор фирмы уже просто устала платить взятки всей этой своре: администрации города, администрации области, ментам, прокуратуре и прочим.

    Китайцы понимают систему взяток, но наши взяткодавцы, видимо, уже обожрались до тошноты а косяков много и стрелочник нужен. Согласовали по инстанциям и вперед!

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