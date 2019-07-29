В Свободненском районе топит село Бардагон

В Бардагоне из Детского морского центра и лагеря «Сосновый бор» были эвакуированы дети, сообщила ИА «Амур.инфо» глава администрации Свободненского района Эльвира Агафонова. «Подтопление идет. Подтопило 9 участков и 3 дома», – сказала она.

Эльвира Агафонова также еще раз подчеркнула сложность ситуации в Желтоярове. «Люди не хотят ехать. Они не верят, что вода может хлынуть», – признается глава района.