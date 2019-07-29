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29июля
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сегодня, 19:33 0

В Свободненском районе топит село Бардагон

В Свободненском районе топит село Бардагон
Фото: gzt-sv.ru

В Свободненском районе Амурской области проходит паводок. Сложная ситуация складывается в селе Желтоярово, откуда не желают эвакуироваться люди. Кроме того, топит населенные пункты Бардагон и Малая Сазанка.

В Бардагоне из Детского морского центра и лагеря «Сосновый бор» были эвакуированы дети, сообщила ИА «Амур.инфо» глава администрации Свободненского района Эльвира Агафонова. «Подтопление идет. Подтопило 9 участков и 3 дома», – сказала она.

Эльвира Агафонова также еще раз подчеркнула сложность ситуации в Желтоярове. «Люди не хотят ехать. Они не верят, что вода может хлынуть», – признается глава района.

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#наводнение #происшествия

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