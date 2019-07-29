Выпускник Амурской областной спортивной школы выиграл чемпионат РФ по легкой атлетике

Фото: minsportamur.ru

В Чебоксарах завершился 100-й чемпионат России по легкой атлетике, который проходил с 24 по 27 июля. В юбилейном чемпионате приняли участие более 700 спортсменов из 72 регионов страны. Выпускник Амурской областной спортивной школы Артем Примак стал лучшим в прыжках в длину, показав результат 8,01 метра.

Артем Примак окончил общеобразовательную школу в Благовещенске, а спортом занимался в Амурской областной спортшколе под руководством тренера Сергея Петренко. Затем были хабаровский университет ДВГУПС, переезд в Краснодар. Дебютировал Артем на международной арене в 2012 году на чемпионате мира среди юниоров, где занял второе место. В 2013 году на чемпионате Европы среди молодежи стал бронзовым призером.

Личный рекорд 8 метров 22 сантиметра был показан в 2017 году на чемпионате России. Но потенциал у спортсмена весьма высокий, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области. В своем Инстаграме Артем отмечает, что на тренировочных состязаниях ему удался результат 8,68 метра.

От Амурской области в чемпионате России выступили Борис Никачало (толкание ядра, 15,89 метра) – 11-е место из 17-ти участников. Победитель – Александр Лесной (Краснодарский край), он толкнул снаряд на 20,56 метра.

В беге на 100 и 200 метров выступил Илья Кузнецов, показав соответственно 11,28 и 22,46 секунды, но это оказались только 40-й и 33-й результаты.

В женской части соревнований 100 метров пробежала Ангелина Моисеева за 12,53 (29-е место), на 200-метровке у нее же – 24,66 (27-е место), а у Дарьи Ларевой – 25,57 (51-е место).