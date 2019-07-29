Жительница Новобурейского из-за мошенников лишилась около 129 тысяч рублей

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В дежурную часть МО МВД России «Бурейский» поступило заявление от жительницы поселка Новобурейский 1939 года рождения. Пожилая женщина сообщила, что у нее похитили деньги.

Предварительно установлено, что амурчанке поступил звонок от мужчины. Он представился должностным лицом. В ходе разговора мужчина пояснил женщине, что лекарство, которое она заказывала через интернет, выслали мошенники и ей полагается крупная денежная компенсация. Но для ее получения необходимо перевести некоторые суммы.

В общей сложности амурчанка перевела на счет злоумышленника около 129 000 рублей. Когда она поняла, что была обманута, обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Полиция в очередной раз напоминает: не доверяйте незнакомцам, посулившим вам большие компенсации и требующим за них различные платежи. Не переводите на указанные ими счета свои деньги.