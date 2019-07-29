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сегодня, 18:23 0

Амурчанка пустила в ход нож, решив, что ее домогаются

Амурчанка пустила в ход нож, решив, что ее домогаются
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд вынес приговор 28-летней женщине. Она покушалась на убийство знакомого.

Установлено, что амурчанка поздно ночью находилась в гостях у своего знакомого, распивала с ним спиртные напитки. Когда мужчина предложил ей лечь спать, женщина расценила предложение как домогательство, взяла нож и ударила его. Только после того как мужчина потерял сознание, она встала с кровати и ушла из квартиры, прихватив с собой нож. Смерть амурчанина не наступила – ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Нападавшую приговорили к 6 годам колонии общего режима. Государственное обвинение поддержала прокуратура Благовещенска. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия #суды

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