Амурчанка пустила в ход нож, решив, что ее домогаются

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Благовещенский городской суд вынес приговор 28-летней женщине. Она покушалась на убийство знакомого.

Установлено, что амурчанка поздно ночью находилась в гостях у своего знакомого, распивала с ним спиртные напитки. Когда мужчина предложил ей лечь спать, женщина расценила предложение как домогательство, взяла нож и ударила его. Только после того как мужчина потерял сознание, она встала с кровати и ушла из квартиры, прихватив с собой нож. Смерть амурчанина не наступила – ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Нападавшую приговорили к 6 годам колонии общего режима. Государственное обвинение поддержала прокуратура Благовещенска. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.