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Попал в струю: появились подробности спасения мужчины на набережной Благовещенска

Попал в струю: появились подробности спасения мужчины на набережной Благовещенска

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области рассказали подробности спасения на набережной Благовещенска. Происшествие случилось днем 29 июля: в реке Амур оказался мужчина.

В Благовещенске дежурят матросы-спасатели управления ГОЧС города. 29 июля на участке от улицы Мухина, 1, до переулка Уралова находились Егор Эрнст и Кирилл Васильев.

«Мы шли от ротонды в сторону улицы Мухина, когда от второго поста по радиостанции получили сообщение, что в нашу сторону сильным течением несет мужчину, – рассказал Егор Эрнст. – Ребята второго поста, которые дежурят на участке от Мухина до Артиллерийской, когда увидели мужчину, бросили ему спасательный круг. Он сумел ухватиться за круг, но даже плыть в сторону набережной не мог, течение не давало».

Течение на полноводном Амуре очень сильное. Каждая секунда была дорога. Матросы-спасатели действовали быстро и грамотно. Егор сбежал на второй ярус набережной в районе ротонды и бросил мужчине конец Александрова, первая попытка не удалась. Только с третьего раза мужчина, которому угрожала смертельная опасность, ухватился за веревку. Егор вытянул его к парапету и помог подняться на набережную. Кирилл оперативно сообщил о происшествии в службу спасения города и попросил вызвать скорую помощь.

Матросы-спасатели передали пострадавшего врачам скорой. Как выяснилось, 40-летний житель Благовещенска, будучи на набережной в районе Мухина, 1, решил окунуться и вошел в воду. На бетоне поскользнулся и, как говорят речники, попал в струю. Сильное течение подхватило мужчину, в считанные секунды его отнесло на несколько метров от места спуска к воде. Преодолеть течение и выбраться на сушу мужчина не мог. Если бы не решительные действия матросов-спасателей, эта история могла иметь трагические последствия, отмечают в ведомстве.

Егор Эрнст живет в селе Усть-Ивановка Благовещенского района, ему 32 года. Матросом-спасателем в этом году работает впервые, как и его напарник Кирилл Васильев из Благовещенска. Ничего героического в случившемся ребята не видят, говорят: такая работа.

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