Смотровой бинокль появился в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске установили смотровой бинокль. Прибор появился на набережной реки Амур в районе переулка Уралова. Минута просмотра стоит 50 рублей.

В мэрии Благовещенска рассказали, что бинокль установил местный предприниматель. Место для установки он выиграл в конкурсе по размещению стационарных объектов. При необходимости бинокль легко демонтировать.

Пока бинокль не пользуется популярностью. Пользователи соцсетей возмущены высокой стоимостью за просмотр. По их словам, в Хабаровске за подобную услугу просят в два раза меньше.