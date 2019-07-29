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29июля
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сегодня, 19:02 0

Смотровой бинокль появился в Благовещенске

Смотровой бинокль появился в Благовещенске
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске установили смотровой бинокль. Прибор появился на набережной реки Амур в районе переулка Уралова. Минута просмотра стоит 50 рублей.

В мэрии Благовещенска рассказали, что бинокль установил местный предприниматель. Место для установки он выиграл в конкурсе по размещению стационарных объектов. При необходимости бинокль легко демонтировать.

Пока бинокль не пользуется популярностью. Пользователи соцсетей возмущены высокой стоимостью за просмотр. По их словам, в Хабаровске за подобную услугу просят в два раза меньше.

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