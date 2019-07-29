Девушка опубликовала ошибки своего мужа и прославилась в Инстаграме

Девушка, помешанная на чистоте, стала высмеивать своего парня в Инстаграме и получила популярность. Она постоянно выкладывала забавные снимки и получала массу лайков и восторженных комментариев.

Японка делала забавные снимки с оплошностями своего мужа, например, разбросанные носки, раскидывание мусора или пустая втулка от туалетной бумаги.

Но делает она это не для того, чтобы её избранника хейтили подписчики. Японка оставляет к фото шутливые и добрые подписи, которые пропитаны любовью к мужу и их маленькой дочке.

Благодаря этому лайфхаку девушка не только не скандалит с мужем, но и приобрела более 200 тысяч подписчиков, которым такие посты тоже поднимают настроение. Женщина никогда не показывала фото себя и мужа, в аккаунте она только рассказывает забавные ситуации из жизни.