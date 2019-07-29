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29июля
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сегодня, 17:40 4

Белогорску отказали в передаче путепровода в федеральную собственность

Белогорску отказали в передаче путепровода в федеральную собственность
Фото: belogorck.ru

Арбитражный суд Амурской области отказал администрации Белогорска в иске о передаче в федеральную собственность автомобильного моста (путепровода).

«В судебном заседании суд огласил резолютивную часть решения: отказать администрации города Белогорск в удовлетворении исковых требований», – говорится в сообщении на его сайте.

С соответствующим иском власти Белогорска обращались 9 апреля. Ответчиком выступало территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Амурской области. Суд привлекал к участию в деле в качестве третьего лица РЖД.

Ранее было известно, что иск о передаче белогорского моста в собственность РФ будут рассматривать 29 июля.

Автомобильный мост через Транссиб соединяет две части Белогорска. В ноябре 2018 года в городе был введен режим ЧС из-за аварийного состояния путепровода 1980 года постройки. По данным властей Белогорска, во время обследования в ригеле опоры номер 3 были выявлены трещины до 7 миллиметров, было ограничено движение по мосту сначала для грузового транспорта, а затем прекращено движение для муниципальных и школьных автобусов. После укрепления опоры движение по мосту возобновили, в январе режим ЧС был снят.

Ранее информагентство сообщало: власти Белогорска считают, что мост является неотъемлемой частью железнодорожной магистрали, а у города нет средств на содержание и ремонт сооружения.

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#Белогорск #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    55 минут назад

    Какая мотивировка у суда?

  • ay

    ay
    52 минуты назад

    Так и будут пинать мост друг дружке. Пока новая, нормальная, человеческая власть не придёт. Неосоциалистическая.

  • lev4ik

    lev4ik
    36 минут назад

    Mainer,лень самому посмотреть?

    "Ответчик требования не признал, отметил, что органом местного самоуправления не соблюден порядок передачи имущества из собственности муниципального образования в собственность Российской Федерации. Истцом не представлено доказательств невозможности нахождения спорного имущества в муниципальной собственности, а также доказательств использования объекта федеральными органами государственной власти, государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями, созданными Российской Федерацией. ТУ Росимущества в Амурской области указало, что автомобильная дорога, частью которого является мост (путепровод), не включена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в связи с чем, относится исключительно к муниципальной собственности."-с сайта АСАО

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    28 минут назад

    это очень плохо

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