Белогорску отказали в передаче путепровода в федеральную собственность

Фото: belogorck.ru

Арбитражный суд Амурской области отказал администрации Белогорска в иске о передаче в федеральную собственность автомобильного моста (путепровода).

«В судебном заседании суд огласил резолютивную часть решения: отказать администрации города Белогорск в удовлетворении исковых требований», – говорится в сообщении на его сайте.

С соответствующим иском власти Белогорска обращались 9 апреля. Ответчиком выступало территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Амурской области. Суд привлекал к участию в деле в качестве третьего лица РЖД.

Ранее было известно, что иск о передаче белогорского моста в собственность РФ будут рассматривать 29 июля.

Автомобильный мост через Транссиб соединяет две части Белогорска. В ноябре 2018 года в городе был введен режим ЧС из-за аварийного состояния путепровода 1980 года постройки. По данным властей Белогорска, во время обследования в ригеле опоры номер 3 были выявлены трещины до 7 миллиметров, было ограничено движение по мосту сначала для грузового транспорта, а затем прекращено движение для муниципальных и школьных автобусов. После укрепления опоры движение по мосту возобновили, в январе режим ЧС был снят.

Ранее информагентство сообщало: власти Белогорска считают, что мост является неотъемлемой частью железнодорожной магистрали, а у города нет средств на содержание и ремонт сооружения.