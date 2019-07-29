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29июля
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В Благовещенск чуть не ввезли таблетки с наркотическими средствами

В Благовещенск чуть не ввезли таблетки с наркотическими средствами

100 таблеток, содержащих наркотические средства, изъяли сотрудники Благовещенской таможни. Наркотик был спрятан среди сигарет и лекарств в кабине грузовика под приборной панелью.

Согласно экспертному заключению, таблетки общим весом 13,6 грамма содержат наркотические средства – кодеин и морфин. Контрабанду таможенники пресекли совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Амурской области при досмотре грузовика, въезжавшего из Китая.

По факту контрабанды наркотических средств в отношении гражданина Китайской Народной Республики Благовещенская таможня возбудила уголовное дело части 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Для дальнейшего расследования материалы передали в Благовещенский линейный отдел МВД России на транспорте. За это преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф до миллиона рублей.

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#закон #Китай #криминал #происшествия

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